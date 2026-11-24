O tym, że PiS chce takiego posiedzenia komisji, poinformował kandydat tej partii na premiera, poseł Przemysław Czarnek.

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Nadzwyczajne wspólne posiedzenie sejmowych komisji jest – zdaniem PiS – potrzebne, ze względu na sytuację na rynku pracy, w szczególności w przemyśle drzewnym.

Przemysław Czarnek wylicza, ile osób straciło pracę za czasu rządu Donalda Tuska

Czarnek mówił, że polityka rządu premiera Donalda Tuska doprowadziła do utraty pracy przez około 50 tys. ludzi pracujących w sektorze drzewnym w latach 2022–2026. Jak dodał, że „wielki kryzys” trwa także w innych gałęziach gospodarki. – 11,5 tysięcy ludzi w Polsce straciło swoją pracę w zwolnieniach grupowych, a pracodawcy zapowiadają na kolejne miesiące 2,5 tysiąca zwolnień grupowych, jeśli chodzi o pracowników w Polsce – wyliczał Czarnek na konferencji prasowej.

24 listopada przed KPRM protestują pracownicy i producenci mebli. Protestujący oczekują przewidywalnych dostaw drewna z Lasów Państwowych. Od 2027 roku miałoby to być co najmniej 41 mln m³ drewna rocznie. Ponadto protestujący chcą decyzji w sprawie rekompensat rosnących kosztów energii. Wskazują przy tym na spadek zamówień z rynków zachodnich i zagrażający polskim producentom import z Chin.

PiS chce, by komisje sejmowe zajęły się publikacją „Rzeczpospolitej” o zatrudnieniu osób związanych z koalicją rządzącą w spółkach Skarbu Państwa

Poseł PIS mówił też, że komisje powinny zająć się również sprawą obsadzania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. – Jest 219 funkcjonariuszy politycznych dzisiejszej koalicji 13 grudnia, którzy mają się bardzo dobrze i zasiadają w zarządach i w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, nie mówiąc już o setkach, a nawet tysiącach ludzi z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy, z PSL-u, którzy zasiadają w radach nadzorczych i zarządach spółek komunalnych, zwłaszcza w wielkich miastach – powiedział Czarnek.

Te słowa były nawiązaniem do poniedziałkowej publikacji „Rzeczpospolitej”, w której ujawniliśmy listę osób powiązanych z partiami koalicji rządzącej, które po 2023 roku znalazły się w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa.

Politycy koalicji rządzącej pytani przez „Rzeczpospolitą” o tę listę, w większości przypadków bagatelizują sprawę. – Ja im pracy nie dawałem, tylko zostali zatrudnieni dzięki kwalifikacjom. Zresztą nie wszystkich znam, więc nie o każdym mogę się wypowiedzieć – powiedział „Rz” marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Natomiast poseł Ryszard Petru przyznał, że jest to dowód na to, że rządzący nie spełnili jednej ze swoich obietnic wyborczych.