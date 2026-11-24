W 2025 roku wsparcie wojskowe dla Ukrainy popierało 59 proc. badanych w analogicznym sondażu. Teraz ponad połowa Niemców sprzeciwia się takiej pomocy (rok temu było to 39 proc. badanych). Jednocześnie 82 proc. badanych uważa Rosję za zagrożenie militarne.

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Sondaż: 48 proc. Niemców nie uważa, że Ukraina, broniąc się przed Rosją, broni również Niemiec i Europy

Jednocześnie 61 proc. uczestników sondażu uważa, że Niemcy i Europa robią zbyt mało, by doprowadzić do negocjacji pokojowych.

Niemcy dzielą się niemal po równo odpowiadając na pytanie, czy Ukraina, walcząc z Rosją chroni również bezpieczeństwo Niemiec i Europy – z takim zdaniem zgadza się 50 proc. badanych, a 48 proc. wyraża opinię przeciwną.

Połowa badanych w corocznym sondażu przeprowadzanym dla Fundacji Koerbera sądzi, że Ukraina, broniąc się przed Rosją, chroni również bezpieczeństwo Niemiec i Europy. Przeciwnego zdania jest 48 proc. respondentów.

Na pytanie, czy Niemcy powinny objąć przywództwo wojskowe w Europie, 63 proc. respondentów odpowiedziało „nie”, a 35 proc. – „tak”.

Sondaż: 46 proc. Niemców chce powściągliwej reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe

Dwie trzecie Niemców spodziewa się wzrostu liczby konfliktów zbrojnych, a 48 proc. ankietowanych chciałoby, by ich kraj zachowywał większą powściągliwość w obliczu kryzysów międzynarodowych (o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem). Za większym zaangażowaniem Niemiec opowiada się 40 proc. badanych wobec 48 proc. w 2025 roku.

Niemców dzieli też ocena tego, jak ich kraj powinien reagować na ataki hybrydowe, o które podejrzewana jest Rosja. Za zdecydowaną reakcją i odczuwalnymi środkami odwetowymi opowiada się 51 proc. respondentów, a za powściągliwością – 46 proc.

83 proc. ankietowanych uważa, że w rywalizacji z USA i Chinami Niemcy powinny zachować neutralność. 15 proc. jest zdania, że kraj powinien stanąć po stronie USA. Jednocześnie zdaniem 61 proc. respondentów Europa i USA przestały tworzyć wspólnotę polityczną i kulturową określaną mianem Zachodu.

Sondaż przeprowadzono we wrześniu wśród 1501 pełnoletnich osób uprawnionych do głosowania w Niemczech.