Ukraińscy żołnierze w czasie szkolenia w Niemczech
W 2025 roku wsparcie wojskowe dla Ukrainy popierało 59 proc. badanych w analogicznym sondażu. Teraz ponad połowa Niemców sprzeciwia się takiej pomocy (rok temu było to 39 proc. badanych). Jednocześnie 82 proc. badanych uważa Rosję za zagrożenie militarne.
Jednocześnie 61 proc. uczestników sondażu uważa, że Niemcy i Europa robią zbyt mało, by doprowadzić do negocjacji pokojowych.
Niemcy dzielą się niemal po równo odpowiadając na pytanie, czy Ukraina, walcząc z Rosją chroni również bezpieczeństwo Niemiec i Europy – z takim zdaniem zgadza się 50 proc. badanych, a 48 proc. wyraża opinię przeciwną.
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Połowa badanych w corocznym sondażu przeprowadzanym dla Fundacji Koerbera sądzi, że Ukraina, broniąc się przed Rosją, chroni również bezpieczeństwo Niemiec i Europy. Przeciwnego zdania jest 48 proc. respondentów.
Na pytanie, czy Niemcy powinny objąć przywództwo wojskowe w Europie, 63 proc. respondentów odpowiedziało „nie”, a 35 proc. – „tak”.
Dwie trzecie Niemców spodziewa się wzrostu liczby konfliktów zbrojnych, a 48 proc. ankietowanych chciałoby, by ich kraj zachowywał większą powściągliwość w obliczu kryzysów międzynarodowych (o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem). Za większym zaangażowaniem Niemiec opowiada się 40 proc. badanych wobec 48 proc. w 2025 roku.
Niemców dzieli też ocena tego, jak ich kraj powinien reagować na ataki hybrydowe, o które podejrzewana jest Rosja. Za zdecydowaną reakcją i odczuwalnymi środkami odwetowymi opowiada się 51 proc. respondentów, a za powściągliwością – 46 proc.
83 proc. ankietowanych uważa, że w rywalizacji z USA i Chinami Niemcy powinny zachować neutralność. 15 proc. jest zdania, że kraj powinien stanąć po stronie USA. Jednocześnie zdaniem 61 proc. respondentów Europa i USA przestały tworzyć wspólnotę polityczną i kulturową określaną mianem Zachodu.
Sondaż przeprowadzono we wrześniu wśród 1501 pełnoletnich osób uprawnionych do głosowania w Niemczech.
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