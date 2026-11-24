Zmiany są efektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, którą prezydent Karol Nawrocki podpisał 18 listopada 2026 r.

Reklama Reklama

260 zł za litr krwi. Jak działa ulga dla honorowych dawców?

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. stawka za każdy litr oddanej krwi przyjmowana do obliczenia ulgi wzrośnie ze 130 zł do 260 zł.

Jak wyjaśnia tvn24.pl, kwota 260 zł nie stanowi bezpośredniego wynagrodzenia wypłacanego dawcy. Stawka służy do obliczenia wartości darowizny na potrzeby rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym.

Łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu lub przychodu podatnika. Limit ten jest wspólny dla darowizn przekazanych na honorowe krwiodawstwo, cele pożytku publicznego, kult religijny, kształcenie zawodowe czy odbudowę zabytków.

Ulga dla honorowych dawców krwi. Jak z niej skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, odliczając darowiznę od dochodu w formularzach PIT-37 lub PIT-36 oraz osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczając ją od przychodu w zeznaniu PIT-28.

Natomiast przedsiębiorcy oraz podatnicy osiągający przychody na przykład z najmu czy dzierżawy mogą uwzględniać ulgę już w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek.

Aby skorzystać z preferencji konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O, a podstawą do odliczenia jest zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub jej składników wydane przez jednostkę publicznej służby krwi.

Dwa dni wolnego i inne przywileje dla zasłużonych dawców krwi

Ulga podatkowa jest jednym z uprawnień przysługujących osobom oddającym krew. Honorowym dawcom przysługuje także zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, a także wolne na okresowe badanie lekarskie. Warunkiem jest wcześniejsze uprzedzenie pracodawcy o planowanej nieobecności oraz przedstawienie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

Dodatkowe przywileje obejmują osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Przysługuje on osobom, które oddały co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników w przypadku mężczyzn i 5 litrów w przypadku kobiet. Mają one m.in. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. Przysługuje im również prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w wybrane leki refundowane oraz preparaty wspomagające regenerację organizmu po oddaniu krwi, a także ulgowe lub bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w miejscu zamieszkania.