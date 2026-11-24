W listopadzie w jednym z lubelskich zakładów pogrzebowych doszło do zamiany ciał dwojga noworodków. Chłopiec, którego zwłoki miały zostać przewiezione na sekcję, został skremowany. Prokuratura prowadzi śledztwo, a zarzutów dotąd nie przedstawiono.

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Pomyłka przy przechowywaniu zwłok noworodków

O szczegółach śledztwa poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Jak przekazał, w listopadzie do chłodni jednego z zakładów pogrzebowych trafiły ciała dwojga noworodków.

Dziewczynka zmarła w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Jej zwłoki miały zostać poddane kremacji. Chłopiec urodził się martwy, a rodzice zdecydowali, że jego ciało zostanie przewiezione na sekcję zwłok do Zakładu Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, podczas czynności wykonywanych przez pracownika zakładu pogrzebowego doszło do pomylenia ciał dzieci.

Skremowano ciało chłopca, który miał trafić na sekcję

W wyniku pomyłki zwłoki chłopca zostały skremowane. Następnie urna z jego prochami trafiła do drugiej rodziny, która dokonała pochówku.

– W wyniku błędu podczas wykonywania czynności przez pracownika zakładu pogrzebowego doszło do zamiany ciał dzieci. Zwłoki chłopca zostały poddane kremacji, a następnie wydane drugiej rodzinie, która dokonała ich pochówku – przekazał prokurator Marcin Kozak.

Ciało dziewczynki nadal znajduje się w chłodni zakładu pogrzebowego. Przedstawiciele firmy poinformowali obie rodziny o zaistniałej pomyłce.

Zawiadomienie o sprawie organom ścigania złożył ojciec jednego z dzieci.

Prokuratura zabezpieczyła dokumentację i monitoring

Śledczy zabezpieczyli dokumentację zakładu pogrzebowego oraz nagrania z monitoringu. Przesłuchano również rodziców obojga dzieci w charakterze świadków, a także pracownika zakładu.

W toku dalszego postępowania prokuratura zamierza uzyskać pełną dokumentację medyczną i pogrzebową. Planowane są również oględziny nagrań monitoringu oraz przesłuchania kolejnych pracowników podmiotów uczestniczących w przewozie i przechowywaniu zwłok.

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Prokurator zarządził wyjęcie urny z grobu

Jedną z kolejnych czynności będzie wyjęcie z grobu urny z prochami pochowanego dziecka. Prokurator wydał już postanowienie w tej sprawie.

– Czynność ta zostanie przeprowadzona z osobistym udziałem prokuratora – zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie znieważenia zwłok dwojga noworodków. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.