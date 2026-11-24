Przypomnijmy, nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie zapadł 6 maja 2026 r. po procesie toczącym się od 30 czerwca 2025 r. Dawid B., ojczym 8-letniego Kamilka usłyszał wyrok 25 lat więzienia za pobicie i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć chłopca w maju 2023 r., a także za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad jego bratem Fabianem oraz nad czworgiem pozostałych dzieci.

Reklama Reklama

Matka Magdalena B. została skazana na 16 lat za pomoc ojczymowi i za znęcanie się. Dwoje innych skazanych to jej krewni mieszkający w tym samym lokalu. Wujostwo Kamila, Aneta J. i Wojciech J., usłyszeli wyroki odpowiednio 10 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz kary grzywny za nieudzielenie pomocy dziecku w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Te kary Prokuratura Regionalna w Gdańsku uznała za rażąco niewspółmierne.

Prokuratura: ojczym Kamilka powinien dostać dożywocie

Jak informuje Radio Gdańsk, prokuratura nie zgadza się przede wszystkim z kwalifikacją czynu Dawida B. Jej zdaniem zamordował on dziecko swojej partnerki. Prokurator domaga się dla niego dożywocia. W apelacji zakwestionował również uniewinnienie mężczyzny od zarzutu molestowania seksualnego kilkuletniej dziewczynki w latach 2020–2022.

W apelacji wymieniono również matkę Kamila. Jak wyjaśnił prokurator Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Magdalena B. wiedziała o zagrożeniu życia syna, a mimo to tolerowała przemoc stosowaną przez męża, jej czyn powinien więc zostać zakwalifikowany jako pomocnictwo w zabójstwie poprzez tolerowanie przemocy i niepodjęcie działań ratujących syna.

Śledczy domagają się również surowszych kar dla krewnych matki chłopca – Anety J. i Wojciecha J.

Apelacja trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Gdańska prokuratura regionalna bardzo długo czekała na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu I instancji. Dokument trafił do niej dopiero 6 listopada 2026 r., czyli ponad pół roku po ogłoszeniu wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Kamilek z Częstochowy był latami maltretowany

8-letni Kamil M. z Częstochowy zmarł 8 maja 2023 roku po ponad miesięcznej walce o jego życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność wielonarządowa, wywołana rozległymi oparzeniami i ciężkimi obrażeniami, które powstały w wyniku znęcania się przez ojczyma, Dawida B. Miał on polewać dziecko wrzącą wodą, uderzać pięściami i słuchawką prysznicową po całym ciele, a następnie rzucić je na rozżarzony piec węglowy. Sprawę nagłośnił biologiczny ojciec chłopca, który przyszedł w odwiedziny do syna.