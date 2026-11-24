Z informacji, które otrzymaliśmy z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że do przekroczenia polskiej granicy z Ukrainą przez rosyjski statek bezzałogowy doszło o godz. 22.50 na wysokości Dorohuska.

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- Z analizy prędkości lotu wynikało, że był to rosyjski dron odrzutowy - powiedział „Rzeczpospolitej” ppłk. Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ.

Pętla rosyjskiego drona. Zawrócił przed Chełmem

Dron wleciał na głębokość ok. 20 km. Nie doleciał do Chełma, przed tym miastem zmieniła kurs i wrócił na terytorium Ukrainy. Trasa lotu przypominała pętlę. Ppłk. Jacek Goryszewski powiedziała nam, że był obecny w polskiej przestrzeni powietrznej przez 8-9 minut.

Ppłk. Jacek Goryszewski nie potwierdził informacji, które pojawiły się nieoficjalnie w innych mediach, że był to dron obserwacyjny, który posiadał kamerę.

Dodał, że Dowódca Operacyjny wydał autoryzację do użycia uzbrojenia, czyli zestrzelenia tego obiektu. W tym przypadku dla systemów naziemnych. W nocy bowiem przy granicy z Ukrainy z powodu warunków atmosferycznych, nie operowały polskie samoloty. Uzbrojenia ostatecznie nie użyto, ponieważ bezzałogowy statek powietrzny wcześniej opuścił polską przestrzeń powietrzną.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne poderwało siły obrony

Dowództwo Operacyjne podało w nocy, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej miało miejsce w czasie nocnego ataku na zachodnią Ukrainę. Gdy rosyjski bezzałogowy statek powietrzny znalazł się nad terytorium Polski, uruchomione zostały „odpowiednie siły i środki obrony powietrznej”.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X, obiekt był nieprzerwanie obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Dowództwo Operacyjne poinformowało, że sytuacja była stale monitorowana, a odpowiednie służby wydały zgodę na zestrzelenie rosyjskiego bezzałogowca.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w czasie rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę alert dla części województwa lubelskiego.

„Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce” - napisano w komunikacie RCB.

Alert RCB został wysłany do odbiorców z powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego. Alert został odwołany o północy.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa. Kosiniak-Kamysz zapowiada posiedzenie

Wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz poinformował, że dzisiaj rano zbiera się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa. We wpisie na X szef MON podał, że wśród spraw, którymi zajmie się komitet, będą m.in. „ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce”.

Wiceminister Zalewski: rosyjski dron nad Polską to działanie intencjonalne

Wicepremier dodał, że w posiedzeniu komitetu wezmą udział przedstawiciele prezydenta, premiera, MON, Wojska Polskiego i służb. „Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność” - napisał minister obrony.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski ocenił w RMF FM, że trudno sobie wyobrażać, aby krótkotrwałe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski obiekt, do którego doszło w poniedziałek wieczorem było przypadkowe. - Zakładamy, że to było intencjonalne działanie - powiedział. Dodał, że nie ma informacji, aby był to dron rozpoznawczy czy też uzbrojony oraz że nie ma też wiedzy, co później stało się z tym obiektem. Podkreślił jednak, że „wszystko, co wlatuje w polską przestrzeń powietrzną” jest traktowane jako zagrożenie i jako środki napadu powietrznego, „które mogą być uzbrojone”.

Pociski Ch-101 nad Polską. Poprzedni incydent sprzed kilku dni

Przypomnijmy, że w piątek 20 listopada doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Nikt nie został ranny, nie było też strat materialnych.