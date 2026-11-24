Przeciwlotniczy System Rakietowo - Artyleryjski PILICA
Z informacji, które otrzymaliśmy z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że do przekroczenia polskiej granicy z Ukrainą przez rosyjski statek bezzałogowy doszło o godz. 22.50 na wysokości Dorohuska.
- Z analizy prędkości lotu wynikało, że był to rosyjski dron odrzutowy - powiedział „Rzeczpospolitej” ppłk. Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ.
Dron wleciał na głębokość ok. 20 km. Nie doleciał do Chełma, przed tym miastem zmieniła kurs i wrócił na terytorium Ukrainy. Trasa lotu przypominała pętlę. Ppłk. Jacek Goryszewski powiedziała nam, że był obecny w polskiej przestrzeni powietrznej przez 8-9 minut.
Ppłk. Jacek Goryszewski nie potwierdził informacji, które pojawiły się nieoficjalnie w innych mediach, że był to dron obserwacyjny, który posiadał kamerę.
Dodał, że Dowódca Operacyjny wydał autoryzację do użycia uzbrojenia, czyli zestrzelenia tego obiektu. W tym przypadku dla systemów naziemnych. W nocy bowiem przy granicy z Ukrainy z powodu warunków atmosferycznych, nie operowały polskie samoloty. Uzbrojenia ostatecznie nie użyto, ponieważ bezzałogowy statek powietrzny wcześniej opuścił polską przestrzeń powietrzną.
Dowództwo Operacyjne podało w nocy, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej miało miejsce w czasie nocnego ataku na zachodnią Ukrainę. Gdy rosyjski bezzałogowy statek powietrzny znalazł się nad terytorium Polski, uruchomione zostały „odpowiednie siły i środki obrony powietrznej”.
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X, obiekt był nieprzerwanie obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Dowództwo Operacyjne poinformowało, że sytuacja była stale monitorowana, a odpowiednie służby wydały zgodę na zestrzelenie rosyjskiego bezzałogowca.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w czasie rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę alert dla części województwa lubelskiego.
„Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce” - napisano w komunikacie RCB.
Alert RCB został wysłany do odbiorców z powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego. Alert został odwołany o północy.
Wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz poinformował, że dzisiaj rano zbiera się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa. We wpisie na X szef MON podał, że wśród spraw, którymi zajmie się komitet, będą m.in. „ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce”.
Wicepremier dodał, że w posiedzeniu komitetu wezmą udział przedstawiciele prezydenta, premiera, MON, Wojska Polskiego i służb. „Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność” - napisał minister obrony.
Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski ocenił w RMF FM, że trudno sobie wyobrażać, aby krótkotrwałe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski obiekt, do którego doszło w poniedziałek wieczorem było przypadkowe. - Zakładamy, że to było intencjonalne działanie - powiedział. Dodał, że nie ma informacji, aby był to dron rozpoznawczy czy też uzbrojony oraz że nie ma też wiedzy, co później stało się z tym obiektem. Podkreślił jednak, że „wszystko, co wlatuje w polską przestrzeń powietrzną” jest traktowane jako zagrożenie i jako środki napadu powietrznego, „które mogą być uzbrojone”.
Przypomnijmy, że w piątek 20 listopada doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Nikt nie został ranny, nie było też strat materialnych.
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