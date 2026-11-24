Kilka wypowiedzi premiera Roberta Ficy z ostatnich tygodni: „Nie damy nawet centa na broń [dla Ukrainy] i zabijanie”. „Panie Merz, Niemcy myliły się w sprawie imigracji, myliły się co do energii nuklearnej, a teraz pan się myli – w sprawie finansowania wojny”.

Na początku listopada, jak informowały słowackie media, zasugerował, że referendum z 2003 r., w którym Słowacy zdecydowali o wstąpieniu do Unii Europejskiej, było sfałszowane. Wcześniej mówił, że otwartą kwestią powinno być, czy jego kraj pozostanie, czy też nie zarówno w UE, jak i NATO.