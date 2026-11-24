Przez dziesięć lat z firmy nie odszedł żaden pracownik. Powód do dumy? Niekoniecznie. Jeśli nie wiadomo, jak efektywnie pracuje zespół, sama niska rotacja niewiele mówi o kondycji przedsiębiorstwa. To jeden z wniosków debaty „HR jako architekt organizacji przyszłości”, która odbyła się podczas konferencji HR Insights, zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”. Partnerem merytorycznym wydarzenia był PulsHR.pl.

Przez lata działy HR zabiegały o miejsce przy stole zarządu. Dziś coraz częściej je otrzymują, ale wraz z nim przychodzi odpowiedzialność za wyniki. Nie wystarczy przekonywać, że pracownicy są najważniejszym zasobem firmy. Trzeba pokazać, jak decyzje dotyczące zatrudnienia i kompetencji wpływają na realizację strategii.

Niska rotacja nie zawsze oznacza sukces

Rotacja, zaangażowanie czy satysfakcja pracowników pozostają ważnymi wskaźnikami, ale nie dają pełnego obrazu efektywności organizacji.

– Fajnie, że przez 10 ostatnich lat nikt nie odszedł i nikogo nie zwolniliśmy. Zarządy dziś jednak pytają o efektywność zespołów – podkreślała Róża Szafranek, założycielka i CEO HR Hints.

Jak zauważyła, firmy coraz częściej sprawdzają nie tylko to, czy potrafią zatrzymać pracowników, lecz także czy zatrudniają osoby o odpowiednich kompetencjach i czy ich praca przynosi oczekiwane rezultaty.

Zdaniem Anny Mirek, ekspertki HR, samo posługiwanie się językiem biznesu nie wystarcza już do budowania pozycji działów personalnych.

– HR nauczył się mówić językiem biznesu. Jednak powiem bardzo szczerze – to był nasz warunek konieczny, żeby przetrwać – mówiła. Teraz HR musi umieć wpływać na strategiczne decyzje, choćby oceniając, czy firma znajdzie odpowiednie kompetencje na rynku, na którym planuje inwestycję.

HR musi mówić o zyskach

Uczestnicy debaty przekonywali, że liczba szkoleń czy rekrutacji nie może być jedyną miarą skuteczności HR. Ważniejsze jest to, co dzięki tym działaniom osiągnęła firma.

– Musimy używać języka biznesu, musimy nastawić się na liczby. Na operowanie zyskiem czy zwrotem z inwestycji – mówiła Marta Borkowska, head of people & culture w STS.

Natalia Gadacz, dyrektorka ds. ludzi i kultury organizacji w IKEA Retail, zwracała uwagę, że HR powinien być traktowany jak integralna część przedsiębiorstwa, a nie odrębna funkcja wspierająca.

– Czy ktoś mówi o finansach czy logistyce, że są partnerem? Nie. Traktujemy ich jak część biznesu. Tak samo powinniśmy podchodzić do zarządzania ludźmi – podkreślała.

Oznacza to również zmianę sposobu oceny działań personalnych. Zamiast pytać wyłącznie o liczbę szkoleń, należy sprawdzać, jakie kompetencje dzięki nim zdobyła organizacja.

– Jeżeli nauczymy się myśleć i mówić liczbami, tak jak mówią np. finanse, wówczas będziemy na zupełnie innej pozycji. Nie będziemy tylko ozdobnikiem, będziemy realnym partnerem w dyskusji – mówił Krzysztof Zawistowski, dyrektor ds. operacji i technologii HR w Inter Cars.

Zdrowie psychiczne to także problem biznesowy

Rosnące oczekiwania wobec HR nie oznaczają jednak, że działy personalne powinny koncentrować się wyłącznie na wynikach finansowych. Coraz większe znaczenie mają zdrowie psychiczne pracowników, absencje i zdolność zespołów do funkcjonowania w warunkach zmian.

Według danych ZUS w 2025 r. wystawiono 1,8 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Obejmowały one 34,1 mln dni absencji. W porównaniu z 2019 r. liczba zaświadczeń wzrosła o 51,3 proc., a dni nieobecności o 68,7 proc.

– Jesteście tą częścią organizacji, która ma największy kapitał do tego, żeby dbać o najcenniejszą rzecz, jaką w organizacji jest człowiek – mówiła Anna Kieszkowska-Grudny, prezeska i współzałożycielka Minds of Hope Instytut BezStresu.

Zwracała również uwagę na konieczność wspierania samych pracowników HR. Przywołała przykłady firm przygotowujących restrukturyzacje, które zapewniały pomoc nie tylko zwalnianym osobom, lecz także menedżerom i zespołom odpowiedzialnym za przeprowadzenie zwolnień.

Wniosek z debaty? HR nie może już ograniczać się do realizacji zadań wyznaczonych przez zarząd. Musi współdecydować o kierunku rozwoju firmy i brać odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji.

Autorka jest redaktorką naczelną pulshr.pl