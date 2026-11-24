PARTNER RELACJI: POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA

W Warszawie odbył się Kongres Budownictwa Polskiego. W tegorocznej, III edycji wydarzenia, wzięli udział przedstawiciele największych firm budowlanych, administracji publicznej, sektora finansowego, a także środowiska prawniczego i naukowego. Zestawienie różnych perspektyw pozwoliło na rozmowę zarówno o bieżącej sytuacji sektora, jak i rozwiązaniach istotnych dla realizacji przyszłych inwestycji. Jak podkreślają organizatorzy, kongres unaocznił, jak wiele zależy od siły sektora budowlanego w różnych obszarach – od rozwoju gospodarki po bezpieczeństwo państwa.

– Podczas tegorocznego Kongresu Budownictwa Polskiego zarówno oficjalne, jak i kuluarowe dyskusje skupiały się na temacie bezpieczeństwa i odporności Polski, ale również na bezpieczeństwie i odporności budownictwa – mówi „Rzeczpospolitej” Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

– Mamy coraz większą świadomość, że budownictwo jest bardzo ważnym partnerem państwa, że bez budownictwa jako strategicznego, wiarygodnego partnera trudno będzie realizować kluczowe polityki publiczne, takie jak transformacja energetyczna, ochrona ludności czy przygotowanie nas na wyzwania wynikające z sytuacji międzynarodowej. W tych wszystkich obszarach budownictwo jest i będzie partnerem państwa, będzie stało obok i będzie wspierać – dodaje Jan Styliński.

Jak wskazują organizatorzy, Kongres Budownictwa Polskiego to wydarzenie o najwyższej randze dla branży oraz istotnym znaczeniu strategicznym i państwowym. Stanowi platformę dialogu między administracją publiczną, liderami rynku i ekspertami, gdzie wyznaczane są kierunki rozwoju sektora oraz omawiane są kluczowe wyzwania wpływające na przyszłość inwestycji w Polsce.

Debaty koncentrowały się wokół sześciu obszarów tematycznych. W tym roku były to: geopolityka, makroekonomia, bezpieczeństwo państwa i infrastruktura krytyczna (rozmowy dotyczyły dual-use, energetyki jądrowej i konwencjonalnej, OZE, infrastruktury liniowej oraz portów), stabilność rynku inwestycyjnego i warunki prowadzenia projektów, sprawność systemu inwestycyjnego (prawo, zamówienia publiczne, kontrakty, indeksacja oraz relacje z administracją), inwestycje w rozwój kompetencji (AI, BIM, nowe technologie, robotyzacja oraz zwiększanie sprawności realizacji inwestycji), Wektor Polska (ochrona polskiego rynku budowlanego oraz local content), a także zdolności wykonawcze polskiego budownictwa (potencjał firm, zasoby, rynek pracy oraz ekspansja zagraniczna).

W podsumowaniu kongresu wskazano sześć obszarów wymagających dalszych działań:

* budownictwo jako strategiczny partner państwa – wiarygodny, przewidywalny i niezbędny do realizacji planów rozwojowych,

* inwestycje strategiczne jako źródło siły gospodarki – ich efektem powinna być także trwała poprawa potencjału polskich przedsiębiorstw,

* wieloletnie planowanie i rozwój krajowego potencjału wykonawczego – przewidywalność zamówień pozwala firmom inwestować we własne kompetencje i zasoby,

* megaprojekty jako impuls do rozwoju i ekspansji zagranicznej – energetyka jądrowa i Port Polska mogą pomóc krajowym firmom zdobywać specjalizacje przydatne również na innych rynkach,

* większa współodpowiedzialność administracji za sprawność inwestycji. Jak zaznaczano, administracja powinna odpowiadać „za efekty działania, nie tylko za dochowanie procedury”,

* nowe źródła finansowania – większa rola kapitału prywatnego oraz przygotowanie do sprawnego pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych z perspektywy 2028–2034, aby ograniczać opóźnienia i spiętrzenia inwestycji.

Jak podkreśla Jan Styliński, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju niezbędne są działania w kilku obszarach.

– Aby budownictwo mogło być wiarygodnym, wieloletnim partnerem państwa, potrzebuje określonych warunków. Wśród nich należy wymienić między innymi przewidywalne projekty inwestycyjne, znane rynkowi harmonogramy, dostęp do finansowania – bo firma budowlana, tak jak każdy inny biznes, potrzebuje finansowania – a wreszcie dobre kadry – wymienia prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

– Jesteśmy taką branżą, która bez człowieka nie jest w stanie funkcjonować. Nasz sektor nie przeniesie się do sfery wirtualnej, nie będzie budował przy pomocy sztucznej inteligencji i przez wiele następnych lat budownictwo będzie potrzebowało człowieka. I o tej potrzebie człowieka, istotności jego roli w procesie inwestycyjnym i potrzebie edukacji rozmawialiśmy także w ramach Kongresu Budownictwa Polskiego – podsumowuje Jan Styliński.

PARTNER RELACJI: POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA