Marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty
W poniedziałkowym artykule „Rzeczpospolita” ujawniła listę ponad dwustu osób związanych z ugrupowaniami Koalicji, których nominowano do zarządów spółek Skarbu Państwa po objęciu władzy przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę. Ponad połowa to ludzie PSL i Polski 2050, czyli Trzeciej Drogi.
Publikację skomentował współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. – To była obietnica, jedna z ważniejszych obietnic w 2023 roku, które składaliśmy (...) skończyć z tym PiS-owskim złodziejstwem, z tym chorym mechanizmem, że spółki Skarbu Państwa (...) są zamieniane w koryto, dla każdej kolejnej ekipy, która bierze władzę – wspomniał w rozmowie z TVN24.
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– I co się stało? Stało się to, że zamiast facetów z legitymacjami PiS-u w spółkach Skarbu Państwa są ludzie z legitymacjami PSL-u, KO i Nowej Lewicy. To patologiczny mechanizm – podkreślił Zandberg.
Do słów Zandberga odniósł się w poniedziałek wieczorem w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
– Po pierwsze, nie było go przy tych rozmowach. Po drugie, nigdy się to nie zdarzyło – zaznaczył przewodniczący Nowej Lewicy.
Czarzasty skrytykował również zachowanie Zandberga, zarzucając mu, że polityk Razem „zajmuje się zawodowo koryciarstwem”.
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– Nie przeprowadzili żadnej ustawy, nie zrobił niczego dobrego, bierze pieniądze co miesiąc jako poseł, nie chce za nic brać odpowiedzialności, a był doproszony do rządu, bierze pieniądze na swoje biuro – wymienił szef Nowej Lewicy.
Następnie zwrócił się bezpośrednio do Zandberga, mówiąc: „Adrian, naprawdę weź za coś odpowiedzialność, zrób coś chłopaku, a nie atakuj ludzi”.
– To nie jest prawda, co mówią przedstawiciele partii Razem à propos teczek, które były przynoszone w trakcie rozmowy koalicyjnej – ponownie podkreślił Czarzasty.
Marszałek Sejmu zaznaczył jednocześnie, że jego partia chce w dalszym ciągu współpracować z Razem i liczy na to, że ci „wezmą za coś odpowiedzialność” i poprowadzą jakąś sprawę „od początku do końca”.
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