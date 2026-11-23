Sklep Wildberries w Moskwie
Tatiana Kim (d. Bakalczuk, numer 23 w rankingu stu miliarderów Rosji – 2026 magazynu Forbes, majątek – 8,1 mld dol) przestała być dyrektorką generalną Wildberries (rosyjski odpowiednik Allegro). Zastąpił ją Aleksiej Kulikow, dotychczas dyrektor generalny agencji reklamowej Dijico i WB Engineering. Biuro prasowe zapewnia, że Tatiana Kim ma nadal koncentrować się na strategicznym rozwoju Grupy RWB (powstała w 2024 r. z połączenia Wildberries i firmy outdoorowej Russ).
Wcześniej Kim miała 100 proc. udziałów w Wildberries Bank, którego zysk netto wzrósł ponad stukrotnie w 2024 roku do prawie 21 mld rubli, a także 65 proc. udziałów w spółce macierzystej RWB. Tatiana założyła sklep internetowy Wildberries w 2004 roku wraz z byłym mężem, Władysławem Bakalczukiem. Do rozwodu doszło po tym, jak Tatiana związała się z szefem Russ.
Nowy dyrektor największego sklepu internetowego Rosji to człowiek, którego firmy od 2020 r. wygrywały wiele rządowych przetargów. Jego powiązania w Kremlem są co najmniej zastanawiające. W 2020 roku Kulikow został jednym z dyrektorów generalnych agencji reklamowej APR-City/TVD, której jedynym założycielem jest obecnie RWB.
Firma ta wygrała przetargi rządowe na remonty przystanków komunikacji miejskiej m.in. w Permie i Iżewsku, a we wrześniu 2025 roku kupiła jedyne lotnisko w Inguszetii. Rok później, w 2021 roku, biznesmen założył kancelarię prawną Biuro, która czerpie zyski z rządowych kontraktów na umieszczanie reklam użyteczności publicznej w metrze i usuwanie nielegalnych znaków. Takich intratnych zamówień opłacanych pieniędzmi rosyjskich podatników nie zdobywa się w Rosji, konkurując jedynie samą ceną i jakością usług.
W 2022 roku przedsiębiorca zaznaczył swoją obecność w sektorze surowcowym, stając się współzałożycielem firmy zajmującej się materiałami budowlanymi zarejestrowanej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Jest ona spółką zależną kopalni złota Jamałzołoto, która została wystawiona na sprzedaż w 2026 roku za 9 mld rubli. Od 2024 roku Kulikow kieruje firmą deweloperską i generalnym wykonawcą VB Engineering, która pełni funkcję wykonawcy technicznego i zarządza projektami budowlanymi w imieniu Wildberries.
Unia Europejska 16 listopada wpisała założycielkę Wildberries na listę osób objętych sankcjami. Od dawna pod adresem platformy Zachód kierował zarzuty o wspieranie wojny Putina, m.in. zakupami dla okupacyjnej armii rosyjskiej. Biuro prasowe spółki Wildberries & Russ (RWB) zapewniało magazyn „Forbes”, że zmiana dyrektora generalnego nie ma wpływu na działalność firmy. A sankcje wobec Kim nie wpłyną na działalność grupy ani firm w jej ekosystemie. „Firma nie posiada aktywów w Unii Europejskiej i nie prowadzi działalności w krajach UE” – zauważył RWB, podkreślając, że „klienci i partnerzy nie odczują żadnych zmian”.
Zmiany przyszły jednak bardzo szybko, bo dzień przed odwołaniem Kim z fotela szefa platformy 20 listopada, dwa zamknięte fundusze inwestycyjne (ZPIF) otrzymały 30 proc. udziałów w spółce macierzystej Wildberries – RWB. Nie wiadomo, kim są właściciele końcowi nowych udziałowców.
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