Czytam coraz więcej tekstów o dzisiejszych kryzysach psychicznych. Różnorako identyfikuje się ich przyczyny. Najczęściej jednak ignoruje się przyczynę podstawową, z istnienia której często nie zdają sobie sprawy sami cierpiący, a nierzadko i terapeuci. Idzie o deficyt sensu. Brak dostrzeżenia owego deficytu powoduje, że psychoterapeuci szukają wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinni, nie bacząc na to, że w psychologii zachodniej od bardzo dawna istniało przekonanie, iż podstawą wszelkich procesów „leczenia duszy” powinna być pomoc w poszukiwaniu sensu życia (tak twierdził np. sławny XX-wieczny psychiatra austriacki Viktor Frankl). Dziś bardzo często zamiast skupiać się na sprawach wartości i celów, poszukują oni biologistycznych odpowiedzi na kłopoty trapiące pacjentów. To droga donikąd. Problemem nie są bowiem zakłócenia w pracy mózgu, ale zakłócenia w „pracy” naszej kultury. Przyczyny kłopotów tkwią nie w jednostce samej, ale w otoczeniu, w jakim przyszło jej żyć.