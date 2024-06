Krzysztof M. Maj: Kto się buntuje na Uniwersytecie

Sprawa protestów na Uniwersytecie Warszawskim związanych z sytuacją w Strefie Gazy wywołała bardzo wiele różnorodnych komentarzy i dyskusji. Czy taka sytuacja powinna w ogóle mieć miejsce? A może studenci muszą po prostu zająć się nauką, a nie takimi odległym od nich sprawami? Ale co w takim razie z tym, że Uniwersytet powinien być kuźnią intelektualistów, zachęcać do intelektualnych sporów, nawet tych przekładających się na sprawy polityczne. Bo czy studenci rzeczywiście mają rzetelną wiedzę na temat tego, co dzieje się w strefie Gazy?

Gościem Darii Chibner był Krzysztof M. Maj – wykładowca Wydziału Humanistycznego AGH, youtuber.

Jakie teksty z „Plusa Minusa” były tłem dla rozmowy?

Agnieszka Kołakowska stwierdza bez ogródek – postępowe ruchy potrzebują ofiar, a ofiara domaga się sprawcy. Więc niech będzie ten sam co zawsze – Żyd, bo antysemityzm ponownie stał się modny i nikomu tak bardzo nie wylicza się liczby zabitych cywilów, jak Izraelowi.