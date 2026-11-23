W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Szczyt klimatyczny zakończył się bez porozumienia

W niedzielę zakończył się szczyt klimatyczny ONZ w Turcji. Spotkanie rozpoczęte 9 listopada miało przynieść odpowiedź na pytanie, jak świat zamierza reagować na nasilające się skutki globalnego ocieplenia. Ostatecznie, mimo przedłużenia negocjacji o dwa dni, państwom nie udało się osiągnąć porozumienia.

Jedną z głównych kości niezgody były ograniczenia dotyczące wykorzystania paliw kopalnych oraz finansowanie dekarbonizacji. Przeciwko proponowanej deklaracji, przedstawionej przez ministra środowiska Turcji Murata Kuruma, opowiedzieli się m.in. przedstawiciele Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz państw wyspiarskich Pacyfiku. Wskazywali na brak zapisów dotyczących paliw kopalnych, które są główną przyczyną globalnego ocieplenia.

Z drugiej strony znalazły się kraje rozwijające się, w tym państwa afrykańskie, Chiny i Pakistan. Zarzucają one Europie i krajom wysoko rozwiniętym hipokryzję. Ich zdaniem państwa, które w największym stopniu przyczyniły się do obecnego kryzysu klimatycznego, nie chcą jednocześnie zwiększyć finansowania inwestycji w biedniejszych krajach, oczekując od nich ograniczania emisji.

Brak wspólnej deklaracji nie oznacza zakończenia działań na rzecz ochrony klimatu, ponieważ nadal obowiązują ustalenia z poprzednich szczytów. Może jednak utrudnić dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wpłynąć na politykę handlową UE, która stara się chronić konkurencyjność europejskich firm ponoszących koszty polityki klimatycznej.

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Giełdowa wyprzedaż. Nasdaq stracił ponad 5 proc.

Optymizm związany z debiutem giełdowym Anthropic nie przełożył się na sytuację na amerykańskim rynku akcji. W piątek główne indeksy kontynuowały spadki. Nasdaq osunął się o ponad 5 proc., a S&P 500 stracił blisko 4 proc.

Eksperci wskazują kilka przyczyn przeceny. Z jednej strony inwestorzy realizowali zyski i sprzedawali posiadane akcje, aby przeznaczyć środki na walory Anthropic. Z drugiej strony na rynku pojawiły się obawy dotyczące perspektyw sektora sztucznej inteligencji, który wymaga gigantycznych nakładów inwestycyjnych.

Mocna przecena dotknęła również warszawską giełdę. WIG20 zakończył piątkową sesję ze stratą przekraczającą 4 proc. Na spadki złożyło się kilka czynników, w tym osłabienie złotego, informacja o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety oraz wyprzedaż na rynkach bazowych.

Na koniec sesji WIG20 tracił ponad 4 proc., DAX ponad 2,5 proc., a złoto spadło poniżej 3600 dolarów za uncję. Bitcoin w weekend odbił z okolic 55 tys. do około 60 tys. dolarów.

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Nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przedstawił w sobotę nową propozycję budżetu Unii Europejskiej. Zakłada ona zmniejszenie budżetu o ponad 200 mld euro, czyli około 10 proc. Jest to odpowiedź m.in. na żądania Niemiec, Szwecji i Holandii dotyczące ograniczenia wydatków.

Jednocześnie propozycja przewiduje zwiększenie dochodów własnych UE. Do wspólnej unijnej kasy miałaby trafiać część przychodów z systemu ETS oraz akcyzy od wyrobów tytoniowych. Jednym z nowych źródeł dochodów miałby być również 3-procentowy podatek cyfrowy.

Nowa propozycja spotkała się już z reakcjami największych państw Unii. Niemcy skrytykowały ją za zbyt ostrożne cięcia, natomiast Francja jest rozczarowana ograniczeniem wydatków na rolnictwo.

Ważnym wydarzeniem dla Polski jest również wstępna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę ostatniej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do Polski ma trafić 12,5 mld euro, czyli około 54 mld zł. Bruksela uznała, że Polska zrealizowała w zadowalający sposób 76 z 77 kamieni milowych i celów.

Na warszawskiej giełdzie mogą pojawić się duże debiuty

Krajowi inwestorzy od dłuższego czasu narzekają na niewielką liczbę nowych spółek wchodzących na warszawską giełdę. Od początku roku na GPW pojawiło się 10 nowych firm, ale większość z nich stanowiły spółki przenoszące się z rynku NewConnect na rynek główny.

Teraz sytuacja może się zmienić. Jak wynika z informacji „Parkietu”, na warszawskim rynku może pojawić się kilka dużych debiutów. Jednym z kandydatów jest Ponar Wadowice, którego IPO może przekroczyć 1 mld zł. W takim przypadku wycena całego przedsiębiorstwa mogłaby wynieść 3–4 mld zł. Przygotowania do IPO rozpoczął również Eurocash. Grupa zamierza wprowadzić na giełdę spółkę zależną Frisco, największy supermarket internetowy w Polsce.

Coraz bardziej prawdopodobny jest także debiut WB Electronics. Według ustaleń „Parkietu” spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby przeprowadzić IPO. Jeśli plany zostaną zrealizowane, warszawska giełda może wkrótce zyskać kilka dużych i długo oczekiwanych debiutów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.