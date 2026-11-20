Jedna z największych transakcji w historii polskiego sektora technologiczno-logistycznego stała się faktem – 20 listopada InPost oficjalnie potwierdził zamknięcie procesu przejęcia, który zainicjowano w lutym. W ramach wezwania konsorcjum zaoferowało akcjonariuszom 15,60 euro za walor. Oznacza to premię sięgającą 50 proc. względem kursu zamknięcia z 2 stycznia 2026 r.

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Nowy akcjonariat InPostu: Advent, FedEx, A&R Investments i PPF

W wyniku domknięcia transakcji akcje operatora paczkomatów zostały wycofane z obrotu giełdowego, a struktura właścicielska uległa głębokiej przebudowie. Największe pakiety, po 37 proc. udziałów, objęli fundusz private equity Advent International oraz amerykański gigant logistyczny FedEx. Należąca do Rafała Brzoski spółka A&R Investments kontroluje 16 proc. kapitału, co oznacza, że twórca firmy zwiększył swoje bezpośrednie zaangażowanie, a stawkę zamyka czeska grupa PPF z 10-proc. pakietem. stawkę zamyka czeska grupa PPF z 10-proc. pakietem.

Co ważne, mimo wejścia potężnego inwestora branżowego z USA, InPost nie stanie się europejskim oddziałem FedExu, a spółka ma zachować pełną niezależność operacyjną. Jej siedziba główna oraz struktura zarządzania pozostają w Polsce, a za sterami firmy jako prezes nadal ma stać Rafał Brzoska wraz z dotychczasowym zespołem menedżerskim.

Plany nowych właścicieli InPostu: sieć out-of-home i ekspansja w Europie

Kluczowe jest natomiast to, że nowi właściciele zapowiadają przyspieszenie inwestycji w paneuropejską sieć dostaw poza domem (out-of-home), rozwój platformy technologicznej oraz rozbudowę oferty konsumenckiej. InPost wchodzi w ten etap z infrastrukturą liczącą ponad 100 tys. punktów w Europie. Składa się na nią przeszło 70 tys. paczkomatów oraz blisko 30 tys. punktów odbioru i nadania (PUDO).

Kapitał konsorcjum ma posłużyć do dalszego umacniania pozycji w Polsce oraz ekspansji na rynkach zachodnich, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii oraz krajach Beneluksu. Szczególnie obecność FedEx w gronie właścicieli InPostu daje potencjał rozwojowy – kompetencje InPostu w obsłudze przesyłek B2C na tzw. ostatniej mili zyskają teraz globalny zasięg amerykańskiego potentata (FedEx obsługuje około 3 mln firm i dociera do 225 mln odbiorców na całym świecie).

REynek przesyłek kurierskich w Polsce: Allegro, InPost i konkurencja w e-commerce

Finalizacja przejęcia zbiega się z okresem intensywnego zbrojenia się największych graczy na rodzimym rynku e-commerce. Dowodem jest niedawne pięcioletnie porozumienie InPostu z Allegro, które eksperci oceniają jako taktyczne zawieszenie broni. Jak wskazuje Mirek Gral, wiceprezes Last Mile Experts, kontrakt daje obu liderom stabilizację, ale nie powstrzyma ich przed rozwijaniem usług konkurencyjnych wobec partnera.

Z kolei Mateusz Pycia, prezes Globkurier, podkreśla, że prawdziwa stawka w tej grze to kontrola nad początkiem ścieżki zakupowej – InPost próbuje wejść na górę tzw. lejka sprzedażowego poprzez takie narzędzia jak aplikacja Von Halsky, płatności InPost Pay czy InPost Fresh, mając w Polsce bazę 17 mln użytkowników aplikacji mobilnej oraz 15 mln uczestników programu lojalnościowego. Równolegle spółka stawia na sztuczną inteligencję – w czerwcu nawiązała strategiczne partnerstwo z Google Cloud w obszarze optymalizacji logistyki i rozwiązań typu agentic commerce.

Raport UKE: 1,4 mld paczek i dominacja automatów paczkowych

Skalę rynku, o który toczy się gra, obrazuje najnowszy raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2025 r. wartość polskiego sektora przesyłek kurierskich osiągnęła 15 mld zł, a operatorzy obsłużyli 1,4 mld paczek (wzrost o 14,3 proc. rok do roku). Aż 84,3 proc. przesyłek stanowił segment B2C, napędzany przez handel internetowy.

Raport UKE potwierdza też całkowitą dominację automatów paczkowych: w 2025 r. odebrano w nich 735,3 mln przesyłek (54,6 proc. rynku krajowego, wzrost o 17 proc.). Na koniec ub. r. w Polsce działało ponad 67 tys. automatów wyposażonych w przeszło 6,3 mln skrytek.