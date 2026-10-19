Współpraca umożliwia polskim klientom biznesowym InPost, czyli sklepom internetowym i firmom e-commerce, wysyłkę przesyłek do czeskich i słowackich punktów sieci Packeta Group. Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów biznesowych korzystających z rozwiązania InPost International API.

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Jak podano w komunikacie, przesyłki nadawane w Polsce do Czech i Słowacji będą dostarczane do automatów paczkowych „Z-BOX”, punktów odbioru Packety lub przez kuriera, w standardzie D+2 (przewidywany czas dostawy przesyłki w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jej nadania – PAP). W Pradze, Brnie i Ostrawie dostępne są również dostawy w soboty– dodał InPost.

InPost i Packeta łączą siły. Paczki z Polski trafią do Czech i Słowacji

Spółka zaznaczyła, że rynek e-commerce w Czechach i Słowacji rośnie w tempie ok. 4-6 proc. rocznie, a z zakupów online korzysta 84 proc. Czechów i 79 proc. Słowaków.

Packeta Group, w Czechach funkcjonująca pod nazwą Zásilkovna, jest partnerem logistycznym dla biznesów e-commerce, ułatwiającym sprzedaż krajową i międzynarodową. Firma posiada własną sieć w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii oraz współpracuje z ponad 60 lokalnymi przewoźnikami, obsługując łącznie 33 rynki. Specjalizuje się w dostawach Out-of-Home – do punktów odbioru i automatów paczkowych.

W 2025 r. Packeta Group dostarczyła 184 mln przesyłek, a z jej sieci korzystało 62 tys. e-sklepów. Packeta odpowiada za niemal połowę całkowitej liczby skrytek w automatach paczkowych w Czechach oraz na Słowacji, co czyni jej sieć największą na tych rynkach.

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Firma InPost stworzyła sieć paczkomatów – samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24 godziny na dobę. W II kwartale grupa posiadała ok. 98 tys. punktów Out-of-Home w dziewięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Dodatkowo, dzięki partnerstwu z Austrian Post, klienci biznesowi InPostu z Polski mogą wysyłać paczki do Austrii i Węgier. Grupa świadczy także usługi kurierskie.

W 2025 r. InPost obsłużył blisko 1,4 mld przesyłek, osiągając wzrost 25 proc. rok do roku.