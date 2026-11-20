Materiał powstał we współpracy z Bankiem BNP Paribas

Technologia jest ważna, ale nie decydująca o przewadze konkurencyjnej. To, co robi różnicę, to marka – podkreśla Darek Maciołek, CMO Banku BNP Paribas. Ona zostaje na lata. – Chodzi o stworzenie jasnego wizerunku i jego siły w oczach klienta – dodaje. Temu służy idea „banku dobrych decyzji”: „Zdecyduj. Zaplanuj. Zrealizuj”. Decyzji o sobie, o swojej przyszłości, przyszłości bliskich, o inwestycjach, które muszą być bezpieczne i mają dać poczucie bezpieczeństwa. Podejmuje je klient, ale Bank BNP Paribas dostarcza mu narzędzia. Podejmuje je też, dla dobra klienta, bank.

Ambasador Banku BNP Paribas, skialpinista Andrzej Bargiel, zderzył się w Himalajach z dramatycznymi warunkami: cyklon, trzęsienie ziemi, roztapiające się lodowce w wysokich partiach gór.

Zespół Andrzeja zrezygnował z ataku szczytowego na Dhaulagiri – i to jeden z przykładów, że Andrzej idealnie pasuje jako twarz naszej platformy marketingowej. Rezygnacja z ataku szczytowego w skrajnie niesprzyjających warunkach to kwintesencja mądrej, dobrej decyzji.

Odwaga, rozsądek, ryzyko, decyzje – słowa, na których można budować opowieść zarówno o skialpinizmie, jak i bankowości.

W naszej komunikacji wielokrotnie pada stwierdzenie, że w górach jest jak w biznesie i życiu: ważne jest zaufanie i partner, na którym można polegać. Rzetelny i wspierający. Ważne jest też rozeznanie, jakie decyzje są w danej chwili możliwe i która z nich będzie najlepsza.

Chodzi o połączenie rozsądku z podejmowaniem ryzyka?

Tak. Ale też korzystanie z pojawiających się szans, z odpowiednim bezpieczeństwem i zaufaniem do partnera. Dlatego jako bank weszliśmy w platformę dobrych decyzji – pomagamy je podejmować. Te dobre decyzje funkcjonują na trzech poziomach. Na pierwszym klienci podejmują je, korzystając z naszej ekspertyzy, produktów czy usług. A na drugim dobre decyzje podejmuje bank: to kwestia wspierania ESG, niefinansowania pewnych sektorów gospodarki, które są szkodliwe. Klient może powiedzieć: „tak, to jest bank, z którym chcę »bankować«; robi to, co ja bym robił, mając taką skalę i możliwości”. I jeszcze trzeci poziom: decyzje podejmowane przez naszych pracowników: wolontariat, Szlachetna Paczka czy choćby Karta Pupil – oddolna inicjatywa, która wyszła od pracowników obserwujących, ile jest domowych zwierząt w Polsce i jak mocno się o nie troszczymy – i przekształciła się w produkt bankowy, pierwszą w Polsce kartę debetową dla miłośników zwierząt.

Wcześniej banki stawiały na inne skojarzenia: zamożność, dzieci albo emerytura. „Decyzje” to inna emocja. Jak to wpływa na wizerunek banku w oczach klientów i klientek?

To rzeczywiście inna emocja, bo celujemy w osoby przedsiębiorcze, zaradne i odważne. Nazywamy ich daring builders, – chętnymi, by podejmować decyzje o sobie, by próbować nowych rzeczy. Widzącymi okazje na rynku czy w życiu i na tyle przedsiębiorczymi, żeby z nich korzystać. Nie determinuje tego wiek: widzimy takie osoby zarówno w generacji Z, jak i pośród milenialsów czy w starszych pokoleniach. Wśród nich są osoby z dziećmi lub bez, rodziny czy osoby opiekujące się zwierzętami.

Charakter klientów i klientek – a w ślad za nim oczekiwania – też nie są stałe. Wiek, sytuacja zawodowa, gospodarcza czy polityczna wpływają na aktywność i chęć podejmowania decyzji.

Nasze produkty zmieniają się wraz z życiem klientów. Osobom młodym będziemy proponować bankowość mobilną czy drobne inwestycje albo gorący wśród młodych temat – ETF-y. Tym z rodzinami natomiast – coś zupełnie innego. Na poziomie narzędzi to się nieustannie zmienia, ale na poziomie marki chodzi cały czas o dobre, razem podejmowane decyzje. Dowodem na to, że robimy to dobrze, jest pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii „Bankowość zdalna”.

Niektóre firmy kreują zapotrzebowanie na swoje produkty. Przekonują, że klientowi brakowało właśnie tego produktu. W bankowości też tak jest?

Nie wierzę, żeby u klienta można było stworzyć potrzebę. Jeśli on jej nie czuje, to nakłonienie go, by nagle ją poczuł, może okazać się długotrwałą i kosztowną zabawą. Jeśli jednak chodzi o odpowiadanie na potrzeby, nawet te nieuświadomione, to bankowość jest w stanie dostarczyć stosowne rozwiązania.

To oznacza, że trzeba zlokalizować, gdzie klient czy klientka odczuwa dyskomfort, a potem podnieść poziom komfortu we właściwym miejscu.

Takie działania podejmujemy również np. na poziomie zaufania, bezpieczeństwa czy cyberbezpieczeństwa. Tym jest ochrona behawioralna: klienci mogli nie oczekiwać takiego narzędzia, ale oczekują bezpieczeństwa transakcji. Narzędzie rozpoznające ruchy, klikanie, sposób pisania konkretnego użytkownika jest takim rozwiązaniem. A my – jako bank numer jeden – taką stabilność oferujemy: gwarancję, że ulokowane u nas pieniądze są superbezpieczne. Zaufanie i bezpieczeństwo to dwie bazowe potrzeby, nie trzeba ich kreować.

Ochrona behawioralna to jedna z wielu nowinek. Data mining, machine learning, AI – lawina innowacji ruszyła dobrą dekadę temu. Te terabajty informacji o klientach i klientkach ułatwiają bankom życie?

Tak. Dane, wiedza i poszerzone badania ułatwiają nam decyzję, do kogo powinniśmy się odezwać, kiedy i z czym. Połączenie danych z AI pozwala na analizę i budowanie grup czy subkomunikatów. Z tymi technologiami możemy powiedzieć klientowi coś, co będzie idealnie dopasowane do jego potrzeb. Natomiast taka hiperpersonalizacja może zaszkodzić, jeśli klient z nami mało „bankuje” – ma konto, czasem zrobi przelew, ale nic albo niewiele poza tym. Wtedy komunikat oparty na szczegółowej wiedzy o kliencie może zostać odebrany negatywnie: „dlaczego bank tyle o mnie wie?”. Poziom personalizacji trzeba dopasować tak, jak w bezpośrednich relacjach między ludźmi. Przy słabej lub krótkiej relacji hiperpersonalizacja może wręcz zakończyć współpracę.

Bywały też inne zastosowania. Pamiętam start-up, który oferował analizę danych m.in. na temat potencjalnych kredytobiorców na bazie ich mediów społecznościowych. Klient ostro się bawi czy najwyraźniej nie ma stałej pracy? Tu zapala się czerwona lampka.

Tu zawsze trzeba zachować dużą ostrożność, żeby nie przekroczyć tej delikatnej linii, gdy personalizacja przeradza się w co najmniej niezręczność.

Technologii przybywa, teraz doszła AI. Co zdecyduje w przyszłości o konkurencyjności w sektorze?

Technologia zawsze będzie ważna – ale w dłuższym terminie nigdy nie będzie przewagą. Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym potrzeba trzech do sześciu miesięcy, by wdrożyć u siebie funkcjonalność, która sprawdziła się u konkurencji. Technologia jest więc przewagą chwilową. To, co robi różnicę, to marka: stworzenie jasnego wizerunku i jego siły w oczach klienta, tak by wymieniając w środku nocy trzy marki z danego rynku, wymienił też naszą. Dzięki temu jesteśmy w jego koszyku wyboru – i tam możemy grać ofertą. Marka, insight, oferta – to trzy elementy skutecznej konkurencji. Z nich marka jest najtrudniejsza, bo nie zrobi się jej w rok czy trzy lata. Ale ona później procentuje. Przy czym marketing nie jest o tym, żeby budować markę dla samej marki: to sztuka budowania biznesu i sprawiania, że rośnie. Marka, insight, komunikacja, a w końcu oferta, prowadzą do tego, żebyśmy jako organizacja byli efektywni: realizowali cele przyjęte w biznesowej strategii. Marketing to generator wzrostu biznesu, a nie tworzenie tylko i wyłącznie wizerunku. Natomiast marka zostaje na lata, wszystko inne – sposoby dotarcia i akwizycji, otwierania konta, produkty – będzie ewoluować w czasie. I w bankowości będzie pewnie podobne do siebie.

Technologie nie podpowiedzą, jak stworzyć najlepszą markę na rynku? Nie sądzę, żeby AI nie podpowiadała dziś: „wszyscy się interesują bezpieczeństwem, wiążcie swoją markę z tymi cechami”.

Owszem, ale bezpieczeństwo jest immanentną cechą bankowości – podnoszenie jego poziomu to coś, co robią wszyscy i zawsze. Zbudowanie wizerunku instytucji stabilnej i zaufanej wymaga większej pracy. Dlatego komunikujemy już od dłuższego czasu, na jaką skalę działa BNP Paribas. Nikt poza nami nie jest w stanie powiedzieć: jesteśmy tak stabilni i duzi, bezpieczni i godni zaufania, jak przystało na bank numer jeden w Europie, istniejący od 200 lat.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem BNP Paribas