Między 23 a 28 września CBOS zapytał 1000 dorosłych mieszkańców Polski, jak często towarzyszą im różne uczucia czy emocje (wskazano ich trzynaście), gdy czytają w internecie posty dotyczące polityki. Odpowiedziało 569 badanych, którzy zadeklarowali, że interesują ich dyskusje polityczne w internecie.

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W komentarzu do wyników wywiadów internetowych CBOS zwrócił uwagę, że choć częstotliwość odczuwania poszczególnych emocji jest zróżnicowana, to odpowiedzi osób zainteresowanych dyskusjami politycznymi w internecie wskazują, że wiążą się one przede wszystkim z emocjami negatywnymi.

Dominują bezsilność, bezradność, irytacja i zniecierpliwienie

Podczas czytania w internecie postów dotyczących polityki respondenci odczuwają najczęściej bezsilność i bezradność. Aż 32 proc. badanych wskazało, że dzieje się to „bardzo często”, a 40 proc., że „często”. „Czasami” takie uczucia ma 16 proc., natomiast „rzadko” - 8 proc. i tylko 3 proc. - „nigdy”.

Kolejne odczucia, o które zapytano, to zdenerwowanie, irytacja i zniecierpliwienie. 20 proc. ankietowanych odczuwa je „bardzo często”, 38 proc. - „często”, 18 proc. „czasami”, a „rzadko” - 17 proc. Wolne od takich emocji jest zaś 7 proc. respondentów.

20 proc. badanych odczuwa „bardzo często” wstyd i zażenowanie przy czytaniu wpisów o polityce. Odpowiedź „często” zaznaczyło 32 proc. „Czasami” wstydzi się 23 proc., „rzadko” - 17 proc., a „nigdy” - 7 proc. 2 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na pytanie o to odczucie.

Złość, wściekłość i gniew „bardzo często” towarzyszą czytaniu politycznych wpisów 15 proc. badanych, „często” - 34 proc., „czasami” - 24 proc., „rzadko” - 24 proc., a „nigdy” - 2 proc. 1 proc. respondentów odmówił odpowiedzi.

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Znużenie „bardzo często” deklaruje 10 proc. ankietowanych, „często” - 35 proc., „czasami” - 36 proc., „rzadko” - 16 proc., a „nigdy” - 3 proc.

Smutek, żal i przygnębienie „bardzo często” odczuwa 9 proc. badanych, „często” - 24 proc., „czasami” - 33 proc., „rzadko” - 25 proc., a „nigdy” - 9 proc. Natomiast 1 proc. odmówił odpowiedzi.

Zaskoczenie i zdziwienie „bardzo często” towarzyszą czytaniu politycznych wpisów tylko 6 proc. respondentów.„Często” odczuwa je 25 proc., „czasami” - 46 proc., „rzadko” - 21 proc., a „nigdy” - 2 proc.

Strach, niepokój, obawę i lęk „bardzo często” odczuwa 6 proc., „często” - 25 proc., „czasami” - 36 proc., „rzadko” - 17 proc., a „nigdy” - 15 proc.

Są też pozytywne emocje przy przeglądaniu wpisów o polityce

Dumę i satysfakcję podczas czytania wpisów o polityce „bardzo często” odczuwa 3 proc. ankietowanych, „często” - 14 proc., „czasami” - 38 proc., „rzadko” - 37 proc., a „nigdy” - 9 proc.

Entuzjazm i ekscytację „bardzo często” deklaruje zaledwie 1 proc. badanych, „często” - 10 proc., „czasami” - 31 proc., „rzadko” - 41 proc., a „nigdy” - 17 proc. Tęsknotę i nostalgię „bardzo często” deklaruje 1 proc. badanych, „często” - 10 proc., „czasami” - 24 proc., „rzadko” - 28 proc., a „nigdy” - 34 proc., a 3 proc. odmówiło odpowiedzi. Ulgę i odprężenie „bardzo często” odczuwa 1 proc. respondentów, „często” - 4 proc., „czasami” - 24 proc., „rzadko” - 41 proc., a „nigdy” - 30 proc.

Żaden z respondentów nie zadeklarował, że polityczne posty „bardzo często” wzbudzają w nim radość, szczęście i zadowolenie. „Często” takie emocje odczuwa 6 proc., a „czasami” - 43 proc. Na odpowiedź „rzadko” wskazało 38 proc. badanych, a „nigdy” wybrało 12 proc.