Dla wielu osób fundusze pomocowe wciąż pozostają podstawą finansowania inwestycji rolniczych. W 2026 r. właściciele gospodarstw rolnych mogą korzystać z kolejnych naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dofinansowania obejmują m.in.:
● systemy zarządzania wodą,
● rozwiązania niskoemisyjne,
● inwestycje w odnawialne źródła energii.
Warto pamiętać, że mogą wymagać posiadania wkładu własnego, w związku z czym w wielu przypadkach konieczne jest pozyskanie dodatkowego, zewnętrznego kapitału na sfinansowanie całej inwestycji.
Poszukiwanie odpowiedniego zewnętrznego kapitału często prowadzi rolników do bankowości spółdzielczej i komercyjnej. Banki oferują szeroką gamę dedykowanych produktów dla sektora agro. Przykładem jest Credit Agricole – w ofercie tego banku rolnicy mogą skorzystać zarówno ze standardowych kredytów inwestycyjnych na rozwój czy obrotowych na bieżące wydatki (np. zakup paliwa i nawozów), jak i z kredytów preferencyjnych realizowanych we współpracy z ARiMR.
Największą zaletą tego typu rozwiązań – poza korzystnymi warunkami finansowymi – jest ich elastyczność. Harmonogram spłat kredytu dla rolników może być ściśle dostosowany do sezonowości produkcji rolnej. Dzięki temu raty można regulować w okresach, w których gospodarstwo generuje największe zyski (np. po żniwach lub sprzedaży zakontraktowanych produktów), co pozwala zachować płynność finansową przez cały rok.
Zakup nowego sprzętu rolniczego nie musi wiązać się z zamrażaniem dużych środków własnych. Popularną alternatywą jest leasing operacyjny lub finansowy. Ta metoda pozwala na wdrażanie nowoczesnych technologii w gospodarstwie przy minimalnym zaangażowaniu własnego kapitału na starcie, a opłaty leasingowe można często zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.
Wybór odpowiedniej metody finansowania powinien wiązać się z dokładną analizą możliwych kosztów oraz przychodów. Przed podpisaniem umowy dobrym krokiem jest porównanie ofert różnych instytucji finansowych i sprawdzenie możliwości połączenia dotacji z kredytami dla rolników lub leasingiem. Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie rzetelnego planu finansowego lub biznesplanu, który określi realne możliwości spłaty przyszłego zobowiązania.
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