Do użytkowników Cookidoo trafiły już powiadomienia o likwidacji preferencyjnych stawek. Do tej pory stali klienci, którzy regularnie odnawiali abonament, płacili znacznie mniej niż nowi użytkownicy. Stawka dla najstarszych abonentów wynosiła 139 zł, a dla innych 199 zł. Nowi klienci już od jakiegoś czasu płacą 259 zł za rok. Teraz firma Vorwerk, producent Thermomiksa, ujednolica stawki.

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Podwyżka stawek podzieliła użytkowników Cookidoo

Podwyżka jest spora. Osoby, które do tej pory płaciły 139 zł, teraz wydadzą 120 zł więcej, co oznacza wzrost o 86,3 proc. Z kolei przy dotychczasowej stawce 199 zł wyniesie on około 30 proc. Nowe ceny wejdą w życie 10 grudnia. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zmodyfikowanej stawki przed terminem odnowienia, jego abonament wygaśnie. Zmiana nie dotknie wszystkich użytkowników Thermomiksa, a jedynie osób, które korzystają z nowszych modeli, czyli TM6 i TM7. Właściciele wersji TM5 mają zachować dotychczasowe warunki – informuje InnPoland.

Cookidoo stanowi cyfrową bazę przepisów, dzięki której można wygodniej korzystać z urządzenia. Po wybraniu jednego z nich na ekranie Thermomiksa pojawiają się kolejne instrukcje, a urządzenie samo dobiera temperaturę, obroty i czas gotowania. Z robota można też korzystać bez abonamentu.

Użytkownicy różnie zareagowali na informację o podwyżce. Część osób popiera wprowadzenie jednej stawki dla wszystkich. Inni uważają, że przy obecnej cenie najnowszego Thermomiksa TM7, który kosztuje 6669 zł, podwyżka abonamentu jest nieporozumieniem. Jedna z użytkowniczek przyznała, że o pomysły na dania do Thermomiksa prosi już ChatGPT – pisze Next.Gazeta.pl.

Przychody Vorwerk w Polsce spadają drugi rok z rzędu

W 2023 roku polska spółka Vorwerk osiągnęła rekordowe 287 mln euro przychodów. Rok później było to 245 mln euro, a w 2025 roku 213 mln euro. Kwoty te obejmują zarówno sprzedaż urządzeń, jak i usług, w tym abonamentów Cookidoo. Przyczyn tego spadku może być kilka. Jak informuje Next.Gazeta.pl, Thermomix ma sporą konkurencję, a tańsze wielofunkcyjne roboty można dziś dostać w popularnych marketach. Kolejną kwestią jest to, że rynek, również w Polsce, jest już mocno nasycony. Poza tym coraz więcej osób decyduje się na zakup innego urządzenia ułatwiającego gotowanie, airfryera, który kosztuje znacznie mniej.