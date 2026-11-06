Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku listopada, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 28,1 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach – wynika z sondażu CBOS. To o 0,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu.

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Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 15,8 proc. badanych. Partia zanotowała wyraźny spadek poparcia – o 2,4 pkt proc. w porównaniu z październikiem. CBOS zwraca uwagę, że po wzroście notowań w poprzednim miesiącu ugrupowanie ponownie straciło poparcie.

Tuż za PiS znalazła się Konfederacja z wynikiem 15,4 proc. To wzrost o 2,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Jak podkreśla CBOS, jest to jeden z największych miesięcznych wzrostów poparcia dla tego ugrupowania i jeden z jego najlepszych wyników uzyskanych w ostatnim czasie.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosowałoby 7,8 proc. badanych. To o 0,5 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Nowa Lewica z największym wzrostem

Na uwagę zasługuje wynik Nowej Lewicy, która uzyskałaby 5,9 proc. głosów. W porównaniu z poprzednim miesiącem poparcie dla ugrupowania wzrosło aż o 2,9 pkt proc. To największa poprawa notowań spośród wszystkich partii uwzględnionych w badaniu.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby pięcioprocentowego progu wyborczego. Partia Razem uzyskałaby 3,4 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,5 pkt proc. Rozwój Plus mógłby liczyć na 2,8 proc. głosów (spadek o 1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – na 1,8 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a Polska 2050 RP – na 1,1 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.). Unię Centrum wskazało 0,2 proc. respondentów, o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Na inne ugrupowania zagłosowałoby 1,7 proc. badanych. Niezdecydowanych, którzy nie wiedzieli jeszcze, na kogo oddaliby głos, było 14,2 proc. Z kolei 1,8 proc. respondentów odmówiło ujawnienia swoich preferencji wyborczych.

Większa mobilizacja wyborców

CBOS zwraca również uwagę na wzrost deklarowanej frekwencji. Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77,7 proc. respondentów. To o 3,7 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Według autorów badania wzrost zainteresowania udziałem w głosowaniu jest widoczny także w szerszej perspektywie, zwłaszcza w porównaniu z okresem od sierpnia do października. CBOS wiąże tę zmianę z ostatnimi wydarzeniami politycznymi, w tym sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

„Można sądzić, że ostatnie wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym podniosły temperaturę polityczną, stąd także większa chęć partycypacji wyborczej” – oceniono w komentarzu do wyników.

Badanie przeprowadzono w dniach 2–4 listopada na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metodę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), które stanowiły 80 proc. próby, oraz wywiadów internetowych (CAWI) – 20 proc. W danych dotyczących deklarowanej frekwencji i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.