Przypomnijmy: Krzysztof Głuchowski, który po premierze „Dziadów” Mai Kleczewskiej był przez 800 dni poddany przez Urząd Marszałkowski Małopolski procedurze odwołania ze stanowiska dyrektora Teatru im. Słowackiego w Krakowie, otrzymał też zakaz grania roli Senatora w „Dziadach”. Miało to miejsce w 2023 r. za rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce.

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Zakaz dla Głuchowskiego w specjalnej uchwale

Rząd się zmienił, ale Urząd Marszałkowski Małopolski zdominowany przez Zjednoczoną Prawicę, ponownie wydał dyrektorowi Głuchowskiemu zakaz grania roli Senatora w „Dziadach”.

Próby wpływania na program artystyczny budzą nasz niepokój. Dyrektor powinien mieć prawo wyboru, w które tytuły chce się angażować artystycznie, jeśli tylko nie uniemożliwia to pracy instytucji. Zwrócimy się do Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Łukasza Smółki, o ponowne przeanalizowanie tej decyzji Ministerstwo Kultury

Dyrektor Głuchowski planował zastępstwo za Jana Peszka, i bez tego zastępstwa spektakle nie będą grane, zaś teatr poniesie ogromne straty. Bez względu na to Zarząd Województwa Małopolskiego podjął specjalną Uchwałę nr 2447/26 3 listopada 2026 r. Czytamy w niej, że „nie wyraża zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie polegających na wzięciu udziału w próbach oraz artystycznym wykonaniu roli w przedstawieniu »Dziady«”.

Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego nie miał nic przeciwko temu, by Krzysztof Głuchowski zagrał inne role w innych spektaklach. W uchwale czytamy: „Zarząd WM wyraża zgodę na podjęcie prac o charakterze twórczym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie polegających na wzięciu udziału w próbach oraz artystycznym wykonaniu roli w przedstawieniach: »Wesele« w reż. Mai Kleczewskiej oraz »Wyzwolenie« w reż. Mai Kleczewskiej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

„Dziady” w Krakowie i niepokój Ministerstwa Kultury

O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Kultury, które współprowadzi teatr i finansuje go jako narodową instytucję kultury.

„Brak zgody Zarządu Województwa Małopolskiego na udział Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w próbach do spektaklu »Dziady« jest dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezrozumiały” – poinformował nas Piotr Jędrzejowski, zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego. – „Zarząd w żaden sposób nie uzasadnił tej odmowy, a jeszcze w 2023 roku podobną decyzję argumentował licznymi inwestycjami realizowanymi przez Teatr przy jednoczesnym braku zastępcy do spraw techniczno-administracyjnych. Teraz nie dość, że argumentacji zabrakło, to jeszcze Zarząd wyraził zgodę na udział dyrektora w próbach do spektaklu „Wesele”, które odbywają się w zbliżonym do „Dziadów” terminie. Pozwala to przypuszczać, że nie o troskę o możliwość realizowania bieżących obowiązków związanych z funkcją dyrektora tu chodzi.”

Ministerstwo oświadczyło: „Próby wpływania na program artystyczny budzą nasz niepokój. Dyrektor powinien mieć prawo wyboru, w które tytuły chce się angażować artystycznie, jeśli tylko nie uniemożliwia to pracy instytucji. Zwrócimy się do Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Łukasza Smółki, o ponowne przeanalizowanie tej decyzji”.