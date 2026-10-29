O budowie poinformował park rozrywki.

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W Energylandii powstaje największy wing coaster w Europie

Rollercoaster Rokan w Energylandii będzie największą atrakcją nowej strefy Volana, wraz z uruchomieniem której powierzchnia parku powiększy się o 4 ha. Rokan wzniesie się na 62 m wysokości, a jego tor będzie się ciągnął na długości 1215 m. To rekord w skali Europy wśród wing coasterów.

Czym jest wing coaster? Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej park rozrywki: „To kolejka, w której siedzisz na »skrzydle« – z boku toru, a nie na nim. Nad głową i pod stopami masz tylko powietrze. Rokan jest pierwszym takim rollercoasterem w Polsce”.

Podróż Rokanem potrwa ok. 141 sekund, czyli ponad dwie minuty. W tym czasie kolejka rozpędzi się do 115 km/h. Po torze kursować będą trzy pociągi, z których każdy pomieści 32 pasażerów w ośmiu rzędach. Z atrakcji skorzystają tylko osoby o wzroście co najmniej 140 cm.

Energylandia zwycięzcą Travelcircus 2026. Pokonała Disneyland

Energylandia, jak przypomina serwis Property Design, we wrześniu zwyciężyła w prestiżowym rankingu Travelcircus 2026. Tym samym została uznana za najlepszy park rozrywki w Europie. Pokonała m.in. francuski Disneyland Paris i niemiecki Europa-Park.

Zestawienie Travelcircus objęło 112 europejskich parków rozrywki. Oceniano m.in. opinie odwiedzających, relację ceny do liczby atrakcji, ofertę dla różnych grup wiekowych, popularność w Google czy obecność na Instagramie. Energylandia zdobyła wyjątkowo dużo punktów za stosunek ceny do liczby atrakcji (4,90 pkt. na 5 możliwych) oraz za oceny gości (4,89 pkt.).

Energylandię od czasu jej otwarcia odwiedziło 19 mln osób

Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie) została otwarta w 2014 r. Ze swoją powierzchnią 74 ha jest największym parkiem rozrywki w Polsce. Dzieli się na siedem stref tematycznych, w których oferuje łącznie ponad 130 atrakcji. Posiada rekordową liczbę 19 czynnych roller coasterów.

W październiku 2026 r. Energylandia poinformowała, że od momentu otwarcia w 2014 r. odwiedziło ją 19 mln osób, z czego tylko w czasie tegorocznego sezonu były to już ponad 2 mln.