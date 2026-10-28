Akcja objęta patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Cyfryzacji potrwa do 30 listopada.

Nielegalny hazard stwarza zagrożenia dla zdrowia psychicznego, finansów i prywatności użytkowników. Serwisy działające niezgodnie z polskim prawem często nie przestrzegają zasad ochrony graczy. Korzystające z nich osoby ryzykują utratę wygranych, naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych i finansowych, a także konsekwencje prawne.

Materiały promocyjne akcji Foto: materiały prasowe

– Chcemy, by każda osoba uczestnicząca w grach hazardowych w pełni rozumiała ich zasady oraz miała świadomość potencjalnego ryzyka. Właśnie dlatego zainicjowaliśmy kampanię „Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej”. Jako spółka Skarbu Państwa wykonujemy powierzone nam zadania z najwyższą starannością, dlatego realizacja tej inicjatywy jest naturalną konsekwencją naszej misji – powiedziała Beata Stelmach, prezeska zarządu Totalizatora Sportowego.

Jak sprawdzić legalność serwisu?

W ramach kampanii uruchomiono stronę www.legalnagra.pl, na której można znaleźć informacje o legalnych podmiotach hazardowych w Polsce. Dostępny tam weryfikator pozwala sprawdzić konkretny serwis. Organizatorzy przypominają, że licencja wydana w innym państwie nie oznacza automatycznie prawa do

prowadzenia działalności w Polsce.

Na stronie dostępne są również kontakty do instytucji pomagających osobom uzależnionym od hazardu.

Janusz Chabior twarzą kampanii

Twarzą akcji został aktor Janusz Chabior. Za jej kreację odpowiada agencja Bridge2Fun, a za planowanie i zakup mediów – Starcom. Kampania obejmuje telewizję, radio, kina, reklamę zewnętrzną oraz internet, w tym portale informacyjne i media społecznościowe.

Totalizator Sportowy, który realizuje monopol państwa w określonych obszarach rynku hazardowego, oferuje pełnoletnim użytkownikom narzędzia odpowiedzialnej gry, m.in. limity czasowe i kwotowe, możliwość samowykluczenia oraz kalkulator budżetowy.