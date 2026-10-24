Przyjmuje się, że mieszkanie warto malować co 3-7 lat. Ta częstotliwość zależy zarówno od przeznaczenia pomieszczenia, jak i jakości farb, które były wcześniej używane. Jeśli kupiliśmy mieszkanie w stanie deweloperskim, a na ścianach znajduje się jedynie tynk, do kosztów malowania trzeba będzie doliczyć również cenę gruntowania. Z kolei w starszych lokalach może dojść opłata za usunięcie starych powłok i naprawę ubytków. Na ostateczną cenę wpływają również liczba nakładanych warstw oraz rodzaj farby.

Reklama Reklama

W dużych miastach za malowanie zapłacimy znacznie więcej

Jak podaje Forsal, w największych miastach stawki za malowanie ścian i sufitów mogą być nawet o 30 proc. wyższe niż w mniejszych ośrodkach. Z uwagi na to, że zainteresowanie usługami fachowców jest naprawdę spore, niekiedy trzeba dłużej czekać na wolny termin. Jakie są średnie stawki robocizny w największych ośrodkach za dwukrotne malowanie ścian i sufitów?

Warszawa – 20-50 zł/m2

Gdańsk – 24-38 zł/m2

Kraków – 20-35 zł/m2

Poznań – 15-35 zł/m2

Łódź – 17-30 zł/m2

Wrocław – 18-35 zł/m2

Ceny w mniejszych miastach i na wsi zazwyczaj nie przekraczają 25 zł/m2. Przykładowo we Wrześni i Gnieźnie stawka wynosi około 22 zł brutto za metr kwadratowy. Z kolei w Białogardzie i Goleniowie zapłacimy około 19 zł – podaje portal kb.pl.

Ile kosztuje przygotowanie ścian?

Według Forsala za gruntowanie ścian zapłacimy dodatkowo 6-14 zł, za szpachlowanie ubytków 12-18 zł, a za usunięcie starej farby 10-29 zł. Ceny dotyczą 1 m2. Sporo, bo 20-40 zł/m2, kosztuje zdrapywanie farby olejnej. Firmy mogą również osobno liczyć za oklejanie folią ochronną – 45-100 zł za pomieszczenie i osobno za osłanianie mebli – 35-80 zł za pomieszczenie. Jeśli okaże się, że ściana jest zabrudzona lub zagrzybiona, trzeba będzie dodać koszty mycia, odtłuszczania i czyszczenia z grzyba lub pleśni.