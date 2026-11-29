Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest „luka wiarygodności” i dlaczego ocena działań korporacji w Polsce jest niższa od globalnej średniej.

Jak globalne wyzwania, w tym rozwój AI, wpływają na zmianę postrzegania odpowiedzialności biznesu.

Dlaczego Polacy popierają krajową produkcję, nawet jeśli wiąże się to z wyższymi cenami produktów.

Jakie znaczenie dla powodzenia międzynarodowych inwestycji ma dziś tworzenie korzyści dla lokalnej społeczności.

Podczas gdy osiem na dziesięć osób na świecie uważa, że duże firmy powinny postępować odpowiedzialnie, tylko 56 proc. wysoko ocenia ich działania pod tym względem. W Polsce ten odsetek jest jeszcze mniejszy, wynosi 42 proc. – dowodzi tegoroczna, szósta już edycja Impact Monitora, badania grupy SEC Newgate, specjalizującej się w komunikacji strategicznej i public affairs.

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„Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje badanie, które objęło ponad 20 tys. dorosłych mieszkańców 20 państw, w tym ponad tysiąc osób z Polski, analizując ich oczekiwania wobec biznesu oraz ocenę jego działań w kwestii odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, zgodnie z zasadami ESG, czyli dbałością o środowisko, otoczenie społeczne i ład korporacyjny.

Korporacje nie spełniają społecznych oczekiwań

– Wprawdzie termin ESG traci na znaczeniu, ale oczekiwanie, że przedsiębiorstwa powinny postępować w sposób odpowiedzialny, pozostaje niezmienne – podkreśla Fiorenzo Tagliabue, prezes grupy SEC Newgate, komentując wyniki tegorocznego badania, które zwraca uwagę na lukę wiarygodności, czyli różnicę między społecznymi oczekiwaniami a oceną działań dużych przedsiębiorstw.

Jak zaznaczają eksperci SEC Newgate, nie dość, że luka wiarygodności utrzymuje się i pogłębia, to ten rok pokazał pogorszenie oceny działań dużych firm w każdej z 25 badanych branż.

W skali globalnej luka wiarygodności wynosi obecnie 23 pkt proc., czyli nieco więcej niż w ubiegłym roku (22 pkt proc.), przy wyraźnym spadku odsetka osób, które wysoko oceniają postępowanie korporacji pod względem ich odpowiedzialności wobec otoczenia. W ciągu ostatniego roku udział tych pozytywnych opinii zmniejszył się z 61 proc. do 56 proc., lecz – z drugiej strony – zmalał także odsetek badanych oczekujących odpowiedzialnego podejścia dużych firm (z 82 do 80 proc.).

Polska jest jednym z państw, w których w tym roku luka wiarygodności dużego biznesu jest mniejsza niż w zeszłorocznym badaniu: zmalała z 34 do 28 pkt proc. Wynika to jednak głównie ze spadku odsetka osób, które uznają odpowiedzialne postępowanie dużych firm za istotne (71 proc.), bo oceny działań korporacji pozostały na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wysoko ocenia je tylko 42 proc. badanych (wobec 41 proc. przed rokiem), a więc znacznie mniej niż średnio na świecie.

Odpowiedzialność ma dziś wymiar lokalny

Zdaniem autorów raportu, tegoroczne pogłębienie luki wiarygodności dużych firm wynika m.in. z pogorszenia w otoczeniu, w tym z rosnących kosztów utrzymania, napięć geopolitycznych, polaryzacji politycznej i gwałtownych zmian technologicznych. Nie bez znaczenia były tu duże fale zwolnień w ostatnich latach, które dotknęły większość rozwiniętych państw i nierzadko tłumaczone były (zwykle na wyrost) rozwojem AI.

Jak podkreśla Fiorenzo Tagliabue, odpowiedzialność firm, szczególnie tych dużych, jest postrzegana coraz częściej przez pryzmat przystępności cenowej, bezpieczeństwa oraz korzyści dla lokalnej społeczności. Warto też zwrócić uwagę, iż spadek wiarygodności dużych firm (w końcu to one najczęściej stoją za masowymi, nagłaśnianymi w mediach zwolnieniami pracowników) przekłada się na wzrost znaczenia lokalności i lokalnej niezależności.

Widać to w ocenach międzynarodowych i lokalnych spółek; 76 proc. ogółu badanych ocenia, że firmy z lokalnym kapitałem działają w interesie takich osób jak oni sami. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw należących do zagranicznych właścicieli odsetek takich ocen wynosi już tylko 52 proc.

Ten nacisk na lokalność widać też w Polsce, gdzie 63 proc. uczestników badania opowiada się za zwiększeniem niezależności energetycznej kraju, a 56 proc. mówi o zbyt małym udziale krajowej produkcji. 62 proc. badanych Polaków popiera też produkcję w kraju, nawet gdyby oznaczało to wyższe ceny dla konsumentów.

Polacy chcą krajowej produkcji, nawet za wyższą cenę

W te oczekiwania Polaków dobrze wpisuje się realizowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”, który ma przyczynić się do zwiększania udziału polskich produktów i usług w łańcuchach dostaw, zwłaszcza w kluczowych inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Rozpoczęte latem przez GUS pilotażowe badanie zawartości local content w polskiej gospodarce pokazało, że wolumenowy udział local content w zawartych w tym roku dużych umowach inwestycyjnych wynosi ok. 82 proc.

Jak zaznacza Zofia Bugajna-Kasdepke, prezeska SEC Newgate w Europie Środkowo-Wschodniej, z polskiego badania wynika, że mieszkańcy oceniają wartość inwestycji przez pryzmat trwałych korzyści dla swojej okolicy. Mogą to być trwałe miejsca pracy, zamówienia dla lokalnych dostawców czy możliwości rozwoju dla miejscowych przedsiębiorców.

– Dla międzynarodowych firm to ważna wskazówka. Już przy podejmowaniu decyzji o inwestycji warto określić, jakie korzyści ma ona przynieść lokalnie i jak będzie można je ocenić – zaznacza Zofia Bugajna-Kasdepke. Wymagania wobec biznesu są jednak duże, skoro 67 proc. badanych Polaków uważa, że firmy powinny inwestować w społeczności, w których działają, nawet kosztem swej rentowności...