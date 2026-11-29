Przed Polską jeden z największych programów inwestycyjnych najbliższych lat. Rozbudowa sieci gazowych i elektroenergetycznych, nowe bloki gazowo-parowe, infrastruktura LNG i modernizacja systemów przesyłowych oznaczają wieloletni strumień zamówień. Gaz ziemny pozostaje przy tym ważnym elementem transformacji: nowe elektrownie gazowe szybko reagują na zmiany zapotrzebowania i uzupełniają produkcję z OZE, zależną od pogody. Do realizacji takich projektów potrzeba tysięcy firm – od producentów rur i armatury, przez biura projektowe i firmy budowlane, po dostawców automatyki, transportu i serwisu.

Skala jest duża. Grupa PGE zapowiada do 2035 r. inwestycje o wartości ok. 210 mld zł, w tym bloki gazowo-parowe w Rybniku i Gryfinie, każdy o mocy ok. 600 MW; w obu ważną rolę odgrywa Polimex Mostostal w konsorcjum z Siemens Energy. Gaz-System planuje na lata 2026–2028 ok. 8 mld zł nakładów na blisko 800 projektów, a Polska Spółka Gazownictwa (PSG) przeznacza na inwestycje ok. 3,5 mld zł rocznie. To rynek zamówień szerszy niż grono największych wykonawców.

Stąd pytanie, kto będzie budował tę infrastrukturę i jaka część wartości inwestycji zostanie w kraju. Odpowiedzią ma być local content, czyli możliwie szerokie wykorzystanie potencjału firm działających w Polsce, zarówno w dużych kontraktach, jak i w zapleczu produkcyjnym, technologicznym i usługowym. Dla firm to stabilne zamówienia i rozwój kompetencji, dla gospodarki – większa wartość dodana, miejsca pracy, wpływy podatkowe i mniejsza zależność od zagranicznych łańcuchów dostaw.

Local content w polityce gospodarczej państwa

Zwiększanie udziału polskich firm w strategicznych inwestycjach stało się elementem oficjalnej polityki rządu. W październiku 2025 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych powołało Zespół ds. Udziału Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych, w którym zasiadają przedstawiciele resortów, GUS, Urzędu Zamówień Publicznych i instytucji wspierających przedsiębiorczość. Zespół ma wypracować definicję komponentu krajowego, sposoby mierzenia jego udziału oraz rozwiązania angażujące krajowe firmy. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślał, że chodzi o trwałe podstawy wzmacniania gospodarki, a nie jednorazową akcję.

W lutym 2026 r. przyjęto definicję local content, którą Balczun nazwał „krokiem milowym”, zaznaczając, że powinna być szeroka i elastyczna. 9 kwietnia 2026 r., z udziałem premiera Donalda Tuska, zainaugurowano projekt „Local Content. Z korzyścią dla Polski”, oparty na czterech filarach: pozycji krajowych firm w łańcuchach dostaw, bezpieczeństwie dostaw, długofalowej polityce zakupowej i dostępie do finansowania. Częścią projektu ma być Kodeks Dobrych Praktyk dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. Tusk mówił, że priorytetowe traktowanie rodzimego przemysłu, tam gdzie to możliwe, jest kwestią suwerenności gospodarczej.

Koncepcja nie zakłada jednak zamknięcia rynku ani automatycznego przyznawania zamówień ze względu na pochodzenie kapitału. Balczun zaznaczał, że Polska nie podważa zasad wolnego handlu. W praktyce liczy się nie tylko miejsce rejestracji firmy, ale jej rzeczywista działalność w Polsce: zatrudnienie, podatki, obroty i wkład w gospodarkę.

Od deklaracji do przetargów

Polityka local content zadziała tylko wtedy, gdy zmieni codzienną praktykę zakupową inwestorów, a jedynym kryterium nie będzie najniższa cena. Odpowiada na to Polityka zakupowa państwa na lata 2026–2029, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 31 marca 2026 r. Wskazuje trzy priorytety: konkurencyjność i potencjał gospodarki, odporność państwa oraz profesjonalizację zamówień publicznych. Zamówienia mają być narzędziem realizacji celów gospodarczych, a nie tylko procedurą wyłaniania wykonawcy. Stawka jest wysoka: według UZP rynek zamówień publicznych przekroczył w 2025 r. 595 mld zł.

Konkretnym narzędziem jest Test MŚP, czyli ocena, czy konstrukcja zamówienia nie ogranicza zbędnie dostępu mniejszych firm. Obejmuje m.in. podział dużego kontraktu na części, proporcjonalność wymagań finansowych i technicznych oraz warunki płatności: zaliczki, płatności częściowe i krótsze terminy rozliczeń. Dla małych firm to kluczowe, bo nawet kompetentny wykonawca może nie udźwignąć finansowych wymagań dużego zamówienia. Prezes UZP Agnieszka Olszewska wskazywała, że potrzebna jest nie rewolucja w przepisach, lecz lepsze wykorzystanie istniejących instrumentów, w tym analizy rynku i wstępnych konsultacji z wykonawcami.

Wszystko to musi się jednak mieścić w ramach prawa unijnego: zamawiający nie mogą dawać punktów za polski kapitał ani ustanawiać ogólnej zasady pierwszeństwa krajowych dostawców. UZP wskazuje jednak narzędzia, które nie naruszają konkurencji: wstępne konsultacje rynkowe, kryteria jakościowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw, dostępności serwisu i odporności łańcuchów logistycznych. We wrześniu 2026 r. urząd uczestniczył w inauguracji grupy roboczej ds. local content i zamówień publicznych, która ma m.in. wypracować obiektywne metody pomiaru udziału komponentu krajowego.

Dni Dostawcy: dialog przed ogłoszeniem przetargu

Ważnym narzędziem jest dialog z rynkiem jeszcze przed procedurami zakupowymi. Służą temu Dni Dostawcy organizowane przez największe spółki energetyczne: to okazja, by przedstawić przyszłe potrzeby, harmonogramy, wymagania i zasady współpracy. Firmy mogą dzięki temu przygotować moce, zatrudnienie, finansowanie i partnerstwa, a inwestor może sprawdzić, czy krajowy rynek ma potrzebne kompetencje.

Dialog nie ogranicza się do konferencji. PSG organizuje dziesiątki spotkań branżowych rocznie, w których uczestniczy ponad tysiąc podmiotów. Gaz-System prowadzi Dni Dostawcy w ramach GAZ-SYSTEM FORUM oraz konsultacje rynkowe, a od 2027 r. zamierza publikować główne plany zakupowe na początku roku i aktualizować je pod koniec sierpnia, m.in. z prognozą zakupów rur, łuków, armatury, robót i usług. Podczas Dnia Dostawcy PSG prezes UZP Agnieszka Olszewska zwracała uwagę na rolę konsultacji rynkowych oraz konsorcjów, w których mniejsze firmy mogą wnosić kluczowe kompetencje do dużych kontraktów.

PSG: krajowy łańcuch dostaw już działa

PSG pokazuje, że local content może przynosić wymierne wyniki. Na Dniu Dostawcy spółka podała, że udział komponentu krajowego w jej inwestycjach wynosi 93,17 proc., oszacowany według wytycznych MAP. Operator inwestuje prawie 3,5 mld zł rocznie, prowadzi ok. 4 tys. postępowań i współpracuje z ponad 2,5 tys. firm. Prezes PSG Szymon Paweł Moś tłumaczył ten wynik konsekwentnym eliminowaniem nieuzasadnionych barier we współpracy z rynkiem. Nie chodzi o automatyczne kontrakty dla polskich firm, lecz o warunki do skutecznego konkurowania.

Spółka stawia na przewidywalność: wydłuża horyzont planowania, równomiernie rozkłada postępowania w ciągu roku i wdrożyła platformę zakupową CONNECT, używaną w Grupie Orlen. Ważne są też warunki finansowe. Przy złożonych przedsięwzięciach PSG stosuje rozliczenia częściowe oparte na kamieniach milowych, dzięki czemu wykonawcy dostają większość wynagrodzenia w trakcie realizacji. Umowy długoterminowe mogą być waloryzowane, wadium stosuje się tylko w uzasadnionych przypadkach, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być proporcjonalne. Pomaga też faktoring odwrotny, który dzięki wiarygodności dużego zamawiającego przyspiesza wypłatę należności. Dla mniejszych firm bez dużego kapitału obrotowego to często warunek udziału w wieloletnich programach. W ocenie ofert cena pozostaje ważna, ale w złożonych projektach rośnie znaczenie jakości i parametrów technicznych.

Gaz-System: bezpieczeństwo i zamówienia dla polskich producentów

Gaz-System odpowiada za krajowy system przesyłowy, terminal LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe. Kolejne przedsięwzięcia to rozbudowa sieci, dywersyfikacja dostaw i budowa pływającego terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej. Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podkreśla, że rozwój infrastruktury LNG to inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale też w siłę krajowej gospodarki i kompetencje polskich firm.

Dane to potwierdzają. W 2025 r. i pierwszej połowie 2026 r. 97 proc. umów zakupowych spółki zawarto z podmiotami krajowymi: w 2025 r. było to 1468 umów o wartości ok. 1,24 mld zł, a w I półroczu 2026 r. 621 umów za ok. 1,14 mld zł. Od połowy 2024 r. polscy wykonawcy zdobyli kontrakty na dostawy rur stalowych za blisko 688 mln zł, czyli 99,54 proc. wartości zamówień w tej kategorii; w 19 z 20 postępowań najlepsze oferty złożyły polskie firmy. W lądowej części programu FSRU krajowe przedsiębiorstwa realizują 97 proc. kontraktów o wartości ok. 1,8 mld zł, a polscy producenci dostarczyli wszystkie rury, czyli ok. 254 km, w 14 kontraktach za ok. 600 mln zł. W części morskiej polskie firmy odpowiadają za 72 proc. prac.

Gaz-System podkreśla, że zwiększanie udziału krajowych firm odbywa się z poszanowaniem konkurencji i równego traktowania. O wyborze ofert na rury decydują cena i spełnienie jednolitych wymagań opartych na normach europejskich i ISO; liczy się też lokalne zaplecze operacyjne, bo wykonawcy odpowiadają m.in. za transport, rozładunek i ewentualne naprawy izolacji. W październiku 2026 r. spółka rozstrzygnęła dwa postępowania na gazociągi na Mazowszu i Podkarpaciu o łącznej wartości ponad 65 mln zł. W obu najkorzystniejsze okazały się oferty polskiej spółki Stalprofil.

Elektrownie gazowe jako zamówienia dla krajowego przemysłu

Rozwój łańcucha dostaw obejmuje też nowe moce wytwórcze. Zaktualizowana strategia PGE zakłada ok. 210 mld zł inwestycji do 2035 r. przy co najmniej 65-proc. udziale komponentu krajowego, m.in. w blokach w Rybniku i Gryfinie. Prezes PGE Dariusz Lubera mówił, że każda złotówka może budować kompetencje krajowych firm albo zasilać gospodarki innych państw. Spółka zapowiedziała wcześniejsze publikowanie planów inwestycyjnych i zakupowych.

W strategii do 2035 r. Orlen zapowiada inwestycje ok. 380 mld zł, w tym nowe jednostki gazowo-parowe w Ostrołęce, Grudziądzu i Gdańsku. Dla krajowych firm to zamówienia na budowę, urządzenia, automatykę, usługi inżynieryjne i serwis. Branża zwraca też uwagę na zmiany w prekwalifikacji dostawców i ograniczanie barier dla mniejszych firm. Przykładem jest przetarg na CCGT Siekierki w Warszawie: wcześniej elektrownię kupowano często w jednym pakiecie z turbiną i wykonawstwem, a rozdzielenie zakresów otwiera drogę wyspecjalizowanym firmom krajowym. Rozwój lokalnych dostawców może też zwiększać konkurencję i obniżać koszty zakupów koncernu.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara przekonywał, że local content musi obejmować cały cykl życia inwestycji. – W odpowiednim momencie przestaniemy budować, a będziemy musieli inwestycje utrzymywać. Wtedy obecność polskich dostawców i polskich firm jest absolutnie kluczowa – mówił na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Koncern rozwija program „Partnerzy Energii Jutra”; Forum Dostawców ORLEN w Łodzi w październiku 2026 r. zgromadziło blisko 400 uczestników, a wiceprezes Orlenu ds. logistyki i zakupów Diana Batko mówiła o budowie ekosystemu dostawców. Jednocześnie wsparcie krajowych firm nie może odbywać się kosztem jakości, ceny i bezpieczeństwa technologicznego. – Nie chodzi o przyznawanie punktów za polskość – mówił pierwszy wiceprezes Orlenu Witold Literacki, wskazując na jakość, terminowość, części zamienne i serwis. —mp