Samsung Electronics zamierza zaprezentować swojego pierwszego robota humanoidalnego podczas styczniowych targów elektroniki użytkowej CES w Las Vegas. Tym samym południowokoreański koncern dołączy do firm rozwijających tę technologię, wśród których są m.in. amerykańska Tesla, chińska Unitree oraz należąca do koncernu Hyundai firma Boston Dynamics.

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Jak ustalił Reuters, prototyp został w czwartek zaprezentowany kierownictwu Samsunga w ośrodku badawczym w Seulu. Podczas pokazu zaprezentowano możliwości poruszania się maszyny oraz chwytania i przemieszczania przedmiotów. Samsung odmówił komentarza.

Samsung chce wykorzystać roboty humanoidalne w fabrykach

Jednym z największych wyzwań technologicznych pozostaje opracowanie robotycznych dłoni, które będą mogły wykonywać precyzyjne czynności z niezawodnością wymaganą na liniach produkcyjnych.

Kris Hauser, kierujący laboratorium robotyki Samsunga, wskazywał we wrześniu, że skuteczność wykonywania zadań na poziomie 99 proc. nie jest wystarczająca dla przedsiębiorstw przemysłowych. Oczekują one niezawodności na poziomie 99,99 proc.

W marcu Samsung zapowiedział, że do 2030 r. zamierza przekształcić swoje fabryki w zakłady wykorzystujące sztuczną inteligencję. Elementem tej strategii jest zastosowanie robotów humanoidalnych w procesach produkcyjnych.

Roboty Samsunga mają pomagać osobom starszym

Ambicje południowokoreańskiego koncernu wykraczają poza przemysł. W dłuższej perspektywie Samsung chce opracować maszyny zdolne do wykonywania obowiązków domowych oraz pomagania osobom starszym.

W lipcu firma utworzyła wyspecjalizowaną jednostkę Robotics eXperience (RX), odpowiedzialną za rozwój robotyki i komercjalizację nowych technologii. Samsung planuje również uruchomienie linii produkcyjnej robotów humanoidalnych w południowokoreańskim mieście Gumi, gdzie znajdują się jego fabryki smartfonów.

Już w 2024 r. Samsung został największym akcjonariuszem południowokoreańskiej firmy Rainbow Robotics. Koncern nie wyklucza kolejnych inwestycji i przejęć w branży robotycznej.