Grupa Wagnera rozszerza działalność gospodarczą w Republice Środkowoafrykańskiej. Rosjanie inwestują w produkcję napojów alkoholowych i bezalkoholowych, oferując je po cenach znacznie niższych niż konkurencja.

Reklama Reklama

Jak informuje agencja AFP, w otwartym w 2024 r. i prowadzonym przez Rosjan barze Moskwa w stolicy kraju Bangi młodzi mieszkańcy oglądają mecze piłkarskie, pijąc produkowane lokalnie piwo i wódkę. Na niektórych butelkach widnieje napis w języku sango: „Wyprodukowano w Republice Środkowoafrykańskiej przy użyciu rosyjskiej technologii”.

Grupa Wagnera przełamuje monopol francuskiego koncernu

Rosyjscy najemnicy przybyli do Republiki Środkowoafrykańskiej w 2018 r. na prośbę prezydenta Faustina-Archange’a Touadery, aby wesprzeć siły rządowe w walce z ugrupowaniami rebelianckimi. W zamian przedsiębiorstwa powiązane z Grupą Wagnera uzyskały koncesje na wydobycie złota i diamentów. Informowała o tym w 2023 r. m.in. komisja spraw zagranicznych brytyjskiej Izby Gmin.

Obecnie Rosjanie rozszerzają działalność na kolejne sektory gospodarki. Produkowane lokalnie piwo, wódka, woda i napoje gazowane są znacznie tańsze od produktów konkurencji. Uliczni sprzedawcy oferują 50-mililitrowe saszetki wódki o smaku kokosowym, zawierającej 40 proc. alkoholu, za 150 franków CFA, czyli równowartość około złotówki.

Dotychczas monopol na rynku alkoholu miał należący do francuskiego koncernu Castel browar Mocaf, działający w Republice Środkowoafrykańskiej od 1953 r. W marcu 2023 r. jeden z jego zakładów został podpalony przez czterech zamaskowanych mężczyzn ubranych jak najemnicy Grupy Wagnera.

Rosja rozszerza wpływy gospodarcze, militarne i kulturowe w Afryce

Rosjanie inwestują również w działalność kulturalną. Otwarty w 2021 r. Dom Rosyjski w Bangi oferuje bezpłatne zajęcia sportowe i kulturalne oraz kursy języka rosyjskiego. Przed budynkiem stoi pomnik Jewgienija Prigożyna, byłego szefa Grupy Wagnera, który zginął w katastrofie samolotu w 2023 r., dwa miesiące po wszczęciu nieudanego buntu w Rosji.

Rosyjscy najemnicy zwiększają swoje wpływy w Afryce, wykorzystując ograniczanie obecności wojskowej Francji i innych państw zachodnich na kontynencie. Wspierają m.in. armie państw Sahelu w walce z ugrupowaniami dżihadystycznymi. Są jednocześnie oskarżani o popełnianie zbrodni na ludności cywilnej.

Republika Środkowoafrykańska, będąca jednym z najuboższych państw świata, pozostaje ostatnim bastionem Grupy Wagnera w Afryce. W kraju działa już jednak Korpus Afrykański (Africa Corps), formacja podlegająca rosyjskiemu Ministerstwu Obrony, która w innych państwach kontynentu stopniowo zastąpiła wagnerowców.