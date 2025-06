Ale Kreml nie chce, by zmniejszyło to jego dotychczasowe zyski. Rząd malijski płaci mu co roku ok. 100 mln dolarów za pomoc wojskową. Ponadto Rosjanie zarządzają miejscowymi kopalniami złota (znacjonalizowanymi przez rząd). Surowiec wywożą – poprzez swoje bazy w Syrii – do Moskwy lub krajów Zatoki Perskiej. Można się tylko domyślać, że teraz kopalniami będą rządzić generałowie z GRU.

Poza Mali rosyjscy najemnicy (obecnie to już Korpus Afrykański) siedzą też w sąsiednich krajach, co nie przeszkadza islamistom rozszerzać tam tereny pod swoją kontrolą. – Ten „marsz do Afryki” zaczyna wyglądać jak megaprojekt państwowy. Urzędnicy, widząc, że to ważne dla Putina i ludzi z jego otoczenia, próbują wymyślać różne idee, by podłączyć się do niego – mówi jeden z niezależnych ekspertów rosyjskich.

Faszyzujący publicysta rosyjski Aleksander Dugin zaczął więc głosić ideę „panafrykanizmu” i „zemsty na białych kolonizatorach”. Instytucje propagandowe (Russia Today, Sputnik) otwierają swe biura w Afryce: od Etiopii po Mali. We wszystkich krajach, gdzie są najemnicy, pojawiła się też rosyjska Cerkiew prawosławna. A w szkołach w Burkina Faso prowadzone są lekcje „przyjaźni rosyjsko-afrykańskiej”.