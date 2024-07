Propagandysta Grupy Wagnera zginął w Mali. Najemnicy rozbici przez Tuaregów

Agencja AFP z kolei cytuje miejscowego urzędnika który informował, że armia wycofała się z Tinzaouaten, tracąc nie mniej niż 17 ludzi. Były pracownik misji ONZ w miejscowości Kidal twierdzi zaś, że „po kilku dniach walk co najmniej 15 najemników Wagnera zginęło albo dostało się do niewoli”.

Śmierć piewcy najemników z Grupy Wagnera

Rosyjscy tzw. Z-blogerzy (imperialni blogerzy, popierający wojnę z Ukrainą) poinformowali, że na pustyni zginął administrator bardzo znanego konta (kanału informacyjnego) w sieci Telegram, o nazwie „Grey Zone”. Według Rosjan, miał on być jednym z co najmniej 20 najemników, którzy zginęli w zasadzce na pustyni. „Pracownicy Wagnera jadący w konwoju z wojskami rządowymi zostali zabici w Mali… Niektórych złapano” – informował znany bloger „imperialny” Siemion Piegow, występujący w Telegramie jako War Gonzo.

Od pojawienia się „wagnerowców” na wojnie z Ukrainą, Grey Zone był nieoficjalnym kanałem firmy najemników. Do dziś należał on do kilku najbardziej popularnych „imperialnych” kont informacyjnych w Telegramie.\

Z-blogerzy twierdzą, że „w walce zginął nasz dobry przyjaciel, admin Grey Zone o ksywie Biały”; zginąć miał z bronią w ręku. Obecnie zidentyfikowano go jako 31-letniego mieszkańca Moskwy (urodzonego jednak na prowincji, w obwodzie lipieckim) Nikitę Fiedianina.

Powstańcza kontrofensywa w piaskach Sahary

Jednocześnie Tuaregowie twierdzą, że w okolicach samego Kidala (odległego o ponad 230 km pustyni od Tinzaouaten) w czasie starć w Tinzaouaten zestrzelili helikopter armii rządowej.