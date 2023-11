Rosja ma kłopot z afrykańskim spadkiem po Grupie Wagnera

Dawne imperium medialno-najemnicze Prigożyna zostało częściowo zlikwidowane, resztę zaś podzielono. Część krajów afrykańskich (Mali, Sudan i Republika Środkowoafrykańska) przypadła jego synowi Pawłowi, który powinien teraz stanąć na czele najemników. Ale na razie nie wiadomo, kto dowodzi Rosjanami w środku kontynentu, Pawła Prigożyna tam jeszcze nie widziano.

Przy tym wydaje się, że walka o schedę po Prigożynie wcale się nie zakończyła. Według obliczeń CIA na przykład z kopalń złota w Mali najemnicy zarabiają do 10 mln dolarów miesięcznie, nikt w Moskwie nie pozwoli im samodzielnie zarządzać takimi kapitałami. Amerykanie sądzą, że Kreml będzie chciał kontrolować takie dochody, by choć częściowo finansować nimi wojnę z Ukrainą. A nie wiadomo, czy Paweł Prigożyn cieszy się opinią wystarczająco lojalnego, by powierzyć mu je.

W październiku Kreml podpisał z władzami malijskimi umowę na budowę zakładów rafinacji złota. – W ten sposób Putin chce kontrolować całą produkcję złota w Mali – sądzi jeden z ekspertów.

Największe afrykańskie kontrakty (w Libii) przejęło bezpośrednio rosyjskie Ministerstwo Obrony, a faktycznie – wywiad wojskowy GRU. Prawdopodobnie on też pretenduje do spadku po Prigożynie w centralnej części kontynentu.

Rosja utworzy "Korpus Afrykański?"

W Moskwie krążą plotki, że resort obrony formuje „Korpus Afrykański” do walki w krajach „chcących ostatecznie zerwać z neokolonializmem”. „Na Czarnym Kontynencie głównymi naszymi przeciwnikami są USA i kraje NATO, jak Francja. Będziemy zwalczać wpływy Zachodu” – pisali rosyjscy blogerzy związani z Ministerstwem Obrony i używający pseudonimu „Dwaj Majorzy”.