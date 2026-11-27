Wołodymyr Zełenski
Ukraińskie drony morskie zatopiły w nocy z soboty na niedzielę rosyjską korwetę rakietową Merkury, która od kilku dni cumowała w libijskim porcie w Bengazi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że była to operacja ukraińskich sił zbrojnych.
W czwartkowym wywiadzie dla BBC Zełenski zapewnił, że Ukraina koordynuje ataki na rosyjskie jednostki z państwami, na których wodach lub w pobliżu których infrastruktury działają ukraińskie siły.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że siły ukraińskie zaatakowały rosyjską korwetę Merkury u wybrzeży Libii. Podkreślił, że w ataku...
– Wszystkie tego typu działania są bardzo niebezpieczne i, powtórzę, nasze siły nigdy nie przeprowadzają ataków bez jakiejkolwiek koordynacji z innymi partnerami – powiedział prezydent Ukrainy.
Zełenski zaznaczył, że Ukraina nie może pozwolić rosyjskim statkom i okrętom na przeprowadzanie ataków na jej terytorium ani transportowanie broni.
Do wypowiedzi ukraińskiego prezydenta odniósł się w piątek w Weronie wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani.
– Nigdy nie było żadnej koordynacji – powiedział, cytowany przez włoski dziennik „La Repubblica”.
– Nikt z nas nie był poinformowany, nikt nic nie wiedział o tym, co robili Ukraińcy w Libii. Zatem nie jest prawdą to, co powiedział Zełenski – dodał szef włoskiej dyplomacji.
Czytaj więcej
Czy atak na rosyjski okręt w porcie w Bengazi, do którego przyznali się Ukraińcy, pokrzyżuje plany jednoczenia Libii? Ważni międzynarodowi gracze j...
Tajani podkreślił, że Włochy nie chcą rozszerzenia wojny na kolejne terytoria ani większego zaangażowania regionu Morza Śródziemnego w konflikt rosyjsko-ukraiński.
Podobne stanowisko przedstawiła dzień wcześniej w Brukseli premier Włoch Giorgia Meloni. Oświadczyła, że wojna nie może i nie powinna rozszerzać się na region Morza Śródziemnego.
Włochy nie są jedynym państwem, które zaprzecza doniesieniom o koordynowaniu ukraińskich operacji wymierzonych w rosyjskie okręty.
Czytaj więcej
Libijscy politycy grożą Ukrainie po zatopieniu rosyjskiego okrętu wojennego. Włoska prawica się denerwuje, a sami Rosjanie wstrzymali dostawy broni...
Już we wtorek libijski rząd w Trypolisie oświadczył, że nie zawierał żadnych porozumień z władzami Ukrainy w związku z atakami na rosyjskie jednostki u wybrzeży Libii.
Libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w oświadczeniu, że twierdzenia o istnieniu jakichkolwiek uzgodnień ze stroną ukraińską dotyczących tych wydarzeń są „pozbawione podstaw”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas