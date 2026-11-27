Karol Nawrocki uzurpuje sobie prawo do prowadzenia polityki finansowej państwa
W podatkach dochodowych zostanie po staremu. To najkrótsza recenzja prezydenckiego weta do ustawy, która miała z jednej strony dać pewne korzyści mniej zarabiającym a z drugiej – wyciągnąć pieniądze od najbogatszych firm i osób będących milionerami. Całość miała się „spinać” budżetowo – to, co państwowa kasa traciłaby na złagodzonym PIT, zostałoby zrównoważone (i to z nawiązką) wyciągnięciem pieniędzy od tych, którzy mają ich sporo.
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