W podatkach dochodowych zostanie po staremu. To najkrótsza recenzja prezydenckiego weta do ustawy, która miała z jednej strony dać pewne korzyści mniej zarabiającym a z drugiej – wyciągnąć pieniądze od najbogatszych firm i osób będących milionerami. Całość miała się „spinać” budżetowo – to, co państwowa kasa traciłaby na złagodzonym PIT, zostałoby zrównoważone (i to z nawiązką) wyciągnięciem pieniędzy od tych, którzy mają ich sporo.