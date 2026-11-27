Irwin Pearl jest zwykłym facetem, ma żonę, dwóch nastoletnich synów, prowadzi życie spokojne i trochę nudne. Ale omamiony przez brata Gary’ego, zresztą byłego policjanta, obietnicą pokaźnych zysków daje się wciągnąć w interesy – jak się okazuje z rosyjską mafią. Biznes miał być pewny i bezpieczny. Ale nie jest. A żona Irwina przeżywa w tym samym czasie poważny dramat, o którym nie chce rodzinie powiedzieć.

Film zaczyna się jak opowieść o „amerykańskim śnie”. Jednak gdy Irwin z synami znajdą się nagle nad owianym złą sławą kanałem Gowanus, wszystko rozpadnie się w jedną noc. Wszystko poza relacją, jaka łączy dwóch braci.