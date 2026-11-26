Seriale najczęściej oglądamy w pojedynkę, na ekranie laptopa czy telewizora, ale podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon znów udowadniamy, że te historie najlepiej smakują w kinowej sali i w gronie innych. Z myślą o wszystkich, którzy chcą poczuć festiwalową atmosferę, przygotowaliśmy pokazy otwarte - zestawiliśmy w nim najciekawsze produkcje tego roku z tymi, do których wraca się latami - od brytyjskiego absurdu, przez poruszające dokumenty, aż po poranki dla najmłodszych.

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Jeśli macie ochotę na solidną dawkę klasycznego humoru, sekcja Comedy Club przypomni, dlaczego „Czarna Żmija” (BBC First) mimo upływu lat wciąż nie ma sobie równych. Cyniczny Edmund Blackadder wraca na wielki ekran w swoich najlepszych historycznych wcieleniach, udowadniając, że cięta satyra na władzę w ogóle się nie starzeje. Zupełnie inne emocje czekają w sekcji Larger Than Life, gdzie stawiamy na odważne i bezkompromisowe opowieści o dojrzewaniu. Zobaczysz tu „Hungry” (Arte.tv) o 17-letniej Ronnie zmagającej się z anoreksją w szpitalu psychiatrycznym oraz argentyńskie „Metr dwadzieścia” (Arte.tv) - szczerą historię siedemnastolatki na wózku, która w konserwatywnym liceum walczy o prawo do decydowania o własnym ciele.

W tym roku mocno zaglądamy też za kulisy popkultury i współczesnych zjawisk w sekcji Made in Europe oraz na pokazach specjalnych. Fani muzyki nie mogą przegapić dokumentu „DJ Mehdi: Made in France” (Arte.tv, Institut Francais) - intymnego portretu producenta, który połączył francuski rap ze sceną elektroniczną u boku Daft Punk i Justice. Z kolei twórcy dokumentu „Męskość” (Arte.tv) biorą pod lupę dzisiejszą kulturę samców alfa i szukają odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się presja bycia „prawdziwym facetem”. Na tych, którzy w kinie szukają czystej frajdy i przygody, czeka tegoroczny „Lucky Luke” (Disney+) - samotny rewolwerowiec szybszy niż własny cień tym razem musi połączyć siły nie tylko z nieustraszoną Louise, ale nawet z braćmi Daltonami.

Dla widzów lubiących mocniejsze wrażenia przygotowaliśmy sekcję True Crime, a w niej dwa mocne brytyjskie uderzenia. „Line of Duty – Wydział Wewnętrzny” (BBC First) zabierze Cię w sam środek policyjnego śledztwa antykorupcyjnego, gdzie granica między lojalnością a zdradą szybko się zaciera. Z kolei „Na niebieskich światłach” (BBC First) to surowa, realistyczna opowieść o młodych rekrutach policji w Belfaście, którzy już pierwszego dnia przekonują się, że żadne szkolenie nie przygotuje ich na realia ulicy.

Festiwalowy program otwiera się także na całe rodziny i młodszą widownię dzięki sekcjom Serio!Kids oraz Teens, którym partnerują Miasto Warszawa i studio EGo FILM. Najmłodsi widzowie będą mieli okazję spotkać swoich ulubionych bohaterów na dużym ekranie - w repertuarze znalazło się aż pięć odcinków „Kici Koci” (EGoFILM), „Pucio” (EGoFILM), „Rybka MiniMini na tropie emocji” (Canal+) oraz „Wiking Tappi” (EGoFILM). Nieco starsi widzowie i rodzice z sentymentem przypomną sobie przygody słowiańskich wojów w dwóch odsłonach animowanego „Kajka i Kokosza” (EGoFILM), pośmieją się z domowego chaosu rodziny Jessopów w brytyjskiej komedii „Ale akcja!” (BBC First), a także zobaczą poruszające „All Shapes of Us” (Insititut Francais) o nastolatkach uczących się samoakceptacji oraz „Samuela” (Arte.tv) - pełną muzyki i tańca podróż do dzieciństwa z początku lat 2000.

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl