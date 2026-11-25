Teatr Ateneum potwierdził śmierć swojego reżysera i dyrektora:

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„Z ogromnym smutkiem informujemy, że 24 listopada 2026 r. zmarł Andrzej Domalik – reżyser teatralny i filmowy, profesor sztuk teatralnych, w latach 2016–2020 prorektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” – poinformowało Ateneum.

Andrzej Domalik w kinie i teatrze

W latach 2011–2016 Andrzej Domalik kierował Teatrem Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie – początkowo jako dyrektor artystyczny, a od stycznia 2013 r. jako dyrektor naczelny.

„Z wdzięcznością i wzruszeniem myślimy dziś o Nim – jako o wybitnym artyście i dyrektorze, który potrafił być blisko zespołu, i człowieku niezwykłej skromności. Pozostawił po sobie nie tylko ślad w teatrze, ale także ciepłe wspomnienie swojej obecności, dobroci i życzliwości. Bliskim Zmarłego, a naszym Koleżankom z Teatru – Ewie i Zosi składamy wyrazy najszczerszych kondolencji” – podpisali dyrekcja i zespół Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Andrzej Domalik zaczął swoją karierę od legendarnej superprodukcji Jerzego Antczaka „Noce i dnie” wg Dąbrowskiej – filmu i serialu. Drugim reżyserem był też przy „Szpitalu Przemienienia” wg Lema w reżyserii Edwarda Żebrowskiego.

Andrzej Domalik: „Zygfryd" z Gustawem Holoubkiem

Jego pełnoprawnym debiutem był „Cień” z 1981 r., ale jego pozycję na trwałe umocnił „Zygfryd” wg opowiadania Iwaszkiewicza z 1986 r. z Gustawem Holoubkiem i Tomaszem Hudźcem, określany jako pierwszy niezakamuflowany polski film o homoseksualizmie.

„Zygfryd” był wielokrotnie wyróżniany, między innymi nagrodą za debiut reżyserski na 11. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego za rolę żeńską Marii Pakulnis.

W 1988 r. Domalik zrealizował ekranizację „Schodami w górę, schodami w dół” według powieści Michała Choromańskiego z Janem Nowickim w roli głównej.

W latach 1993–2005 Andrzej Domalik był reżyserem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Stworzył tam wybitne spektakle „Mewa” Czechowa i „Hamlet” Szekspira. W Teatrze Polonia wyreżyserował takie szlagiery jak „Boska!” i „32 omdlenia” z Krystyną Jandą, Jerzym Stuhrem i Ignacym Gogolewskim oraz „Minettiego” z Janem Peszkiem.

W Teatrze Narodowym wystawił „Komedianta” Bernharda z Jerzym Radziwiłowiczem.

W 2022 r. opublikował tom poezji „Wiersze”, za który został nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz 2023.

Prywatnie był mężem aktorki Ewy Telegi i ojcem aktorki Zofii Domalik.