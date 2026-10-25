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„Porwanie Europy” Zbyluta Grzywacza. Seria jego „mięsnych” obrazów budziła szczególne emocje w Polsce po Czerwcu’76 i u schyłku epoki gierkowskiej
Prosty drewniany krzyż, po jednej jego stronie figurka Chrystusa, po drugiej młotek i trzy gwoździe opatrzone podpisem „Zrób to sam” to najczęściej rozpowszechniana, zwłaszcza w latach 80., kompozycja znanego grafika Eugeniusza Get Stankiewicza z 1977 r. Inny wizerunek – szary tłum zgromadzony pod hasłem „chleba i wolności” – to z kolei plakat Jana Bokiewicza z 1986 r. przypominający 30. rocznicę wydarzeń poznańskiego czerwca. Kolejny czerwiec, 1976 r., namalował dwa lata po robotniczym buncie Edward Dwurnik. Jego Radom zaludniony jest milicjantami, których poprzebierał w mundury żołnierzy historycznych formacji – krążą pustymi, „oczyszczonymi” z ludzi ulicami miasta.
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