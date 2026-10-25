Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Donald Tusk zdaniem Polaków jest lepszym liderem obozu politycznego niż Jarosław Kaczyński. Największą grupę stanowią jednak niezdecydowani – prawie co trzeci Polak nie wie, kogo wskazać.

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Tymczasem z niedawno przeprowadzonego badania CBOS wynika, że obaj politycy znajdują się na samym dole stawki rankingu zaufania, razem z m.in. Grzegorzem Braunem. Niezmiennym liderem rankingu, z wynikiem zaufania na poziomie 53 proc., pozostaje z kolei prezydent Karol Nawrocki.

Tusk lepszym liderem niż Kaczyński? Tak, ale wielu Polaków nie ma zdania

Według badania 28,6 proc. Polaków uważa, że lepszym liderem jest Kaczyński. Składa się na to 15 proc. osób, które na wybrały odpowiedź „zdecydowanie Jarosław Kaczyński” oraz 13,6 proc., uważających że prezes PiS jest „raczej” lepszym przywódcą. Wśród wyborców PiS Kaczyńskiego wskazało łącznie 55 proc. respondentów (32 proc. uznało go za „zdecydowanie” lepszego, a 23 proc. – „raczej”). Zaś wśród wyborców obecnej koalicji wskazało go zaledwie 3 proc. ankietowanych.

Jarosław Kaczyński uzyskał także wysokie poparcie w grupie wyborców Konfederacji, gdzie za lepszego lidera uznało go 52 proc. odpowiadających (kolejno 22 proc. „zdecydowanie” i 30 proc. „raczej”)

Tymczasem na polskiego premiera wskazało łącznie 42 proc. respondentów. Spośród nich 27,7 proc. uważa, że jest on „zdecydowanie” lepszym liderem, zaś 14,3 proc. – że „raczej”. Z kolei w grupie wyborców obecnej koalicji rządzącej aż 87 proc. uważa Tuska za lepszego lidera (z czego 69 proc. jest o tym przekonanych w stopniu zdecydowanym). Wśród wyborców PiS, co ciekawe, Tusk osiągnął wynik 18 proc. (10 proc. uważających go „raczej”, a 8 proc. „zdecydowanie” za lepszego lidera").

Wśród wyborców Konfederacji na premiera wskazało tylko 14 proc. osób, a ponad 1/3 wybrała opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Co najciekawsze, prawie co trzeci Polak nie ma na ten temat wyrobionej opinii i nie jest w stanie wskazać lepszego lidera. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 29,4 proc. respondentów.