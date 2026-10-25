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Dwie hipotezy na temat psychiki pilotów dronów na wojnie. Jedna to wieczne poczucie winy

Mamy dwie hipotezy dotyczące życia psychicznego pilotów dronów: albo broń ta wytwarza bezdusznych zabójców, albo powoduje, że psychika pilotów jest nękana poczuciem winy, potencjalnie prowadzącym do nerwicy.

Publikacja: 25.10.2026 13:01

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Drony są już dziś powszechnie wykorzystywane na polu walki. Na zdjęciu ukraińscy żołnierze podczas ć

Drony są już dziś powszechnie wykorzystywane na polu walki. Na zdjęciu ukraińscy żołnierze podczas ćwiczeń z obsługi tych maszyn w obwodzie charkowskim, sierpień 2026 r.

Foto: Carlo Bravo/Anadolu via AFP

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Grégoire Chamayou

W dzisiejszych mediach motyw „traumy pilotów dronów” stał się już niemal zużytym stereotypem. Rozpowszechnił się dzięki depeszy „Associated Press” z 2008 r. zatytułowanej: „Wojownicy zdalnego sterowania cierpią na stres wynikający z walki prowadzonej na odległość: operatorzy dronów Predator są narażeni na traumę psychologiczną, podobnie jak ich koledzy na polu bitwy”. Pomimo sensacyjnego nagłówka pozostała część artykułu nie zawierała żadnych elementów potwierdzających tę tezę. Wręcz przeciwnie, dziennikarz informował tylko, że podczas różnych rozmów przeprowadzonych z operatorami dronów „żaden z nich nie wyraził jakiegoś szczególnego zaniepokojenia ze względu na wykonywane misje”. Ten sam schemat – efektowny nagłówek, po którym następuje dosyć mętne sprostowanie – powtarza się w większości artykułów prasowych poświęconych tej kwestii.

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