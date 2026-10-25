O nalocie powiadomił gubernator Dmitrij Machonin za pośrednictwem wspieranego przez państwo komunikatora MAX. Szef regionalnej administracji nie podał szczegółów dotyczących skali zniszczeń.

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Atak na fabrykę stopów metali wykorzystywanych w silnikach wojskowych maszyn

Jak informuje na X ukraiński serwis Blyskavka, drony zaatakowały przedsiębiorstwo „Avisma” w Bierieznikach w Kraju Permskim. Fabryka produkuje tytan, stopy tytanu oraz metaliczny magnez. Produkty przedsiębiorstwa są wykorzystywane m.in. do produkcji samolotów wojskowych, silników lotniczych, technologii rakietowej i kosmicznej. Zakład został objęty zachodnimi sankcjami.

To kolejny atak sił ukraińskich w tej części Rosji, oddalonej o około 1,5 tys. km od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Na początku października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o uderzeniu na dwie rosyjskie rafinerie i poligon wojskowy w Kraju Permskim oraz obwodach samarskim i astrachańskim.

Nocne ataki w Biełgorodzie i Omsku

W nocy z soboty na niedzielę drony miały także zaatakować obwód biełgorodzki w Rosji. Blyskavka twierdzi, że w centrum obwodu wybuchł pożar, a władze obwodu podają, że zginęła jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych. W całym regionie uszkodzonych zostało osiem obiektów handlowych i ponad 30 budynków mieszkalnych.

Kolejnym zaatakowanym miejscem ma być centrum logistyczne firmy Ozon w Omsku, które zajmuje 107 000 metrów kwadratowych.