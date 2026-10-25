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Radykalna lewica rośnie na ulicznych protestach we Francji

W sobotę na ulicach francuskich miast mogło protestować ponad pół miliona osób. Mimo obaw, że brutalne starcia się powtórzą, było zaskakująco spokojnie. A współorganizator protestów, kandydat na prezydenta republiki, Jean-Luc Mélenchon, zyskuje w sondażach.

Publikacja: 25.10.2026 11:50

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Radykalna lewica rośnie na ulicznych protestach we Francji

Foto: REUTERS/Abdul Saboor

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego skrajne siły polityczne zyskują na fali masowych protestów we Francji.
  • Jak potencjalne problemy prawne faworytki wyborów mogą wpłynąć na jej kampanię prezydencką.
  • Jak rozkłada się społeczna odpowiedzialność za eskalację przemocy podczas manifestacji.
  • W jaki sposób niepokoje społeczne uderzają w gospodarkę i wizerunek Francji jako potęgi turystycznej.
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Joanna d’Arc znów była w ten weekend uwięziona, choć tym razem nie przez Anglików, ale francuską policję. Konny wizerunek świętej, która w 1429 r. pomogła obronić Orlean podczas oblężenia wojsk angielskich, dumnie stoi w centrum miasta. A to właśnie tu Marine Le Pen zwołała na sobotę i niedzielę kongres Zjednoczenia Narodowego (ZN). Przyjechało przeszło 10 tysięcy delegatów i sympatyków, aby być świadkiem oficjalnego początku kampanii skrajnej prawicy przed wyborami prezydenckimi. Ale zjawiło się też przynajmniej dwa razy tyle przeciwników Le Pen, przede wszystkim z umiarkowanej i radykalnej lewicy. Policja obawiała się więc kolejnych starć i zniszczenia zabytkowego miasta. W tym pomnika Dziewicy Orleańskiej.

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