Wołodymyr Zełenski i wysłannicy Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner
„The Economist” poinformował, że amerykańska propozycja pokojowa „oferowałaby” Ukrainie członkostwo w Unii Europejskiej i pakiet inwestycyjny w zamian za rezygnację z członkostwa w NATO. Propozycja obejmuje również strefę zdemilitaryzowaną w Donbasie.
Rosja miałaby natomiast uzyskać możliwość zawierania umów handlowych z amerykańskimi firmami, złagodzenie sankcji oraz normalizację stosunków politycznych z Waszyngtonem. Według doniesień „The Economist” pakiet przewiduje także wznowienie dostaw rosyjskiego gazu do Europy, w tym reaktywację gazociągów Nord Stream.
Rosja mogłaby natomiast uzyskać możliwość zawierania umów handlowych z amerykańskimi firmami, złagodzenie sankcji oraz normalizację stosunków politycznych z Waszyngtonem. Według doniesień pakiet przewiduje także wznowienie dostaw rosyjskiego gazu do Europy, w tym reaktywację gazociągów Nord Stream.
Czytaj więcej
To spotkanie odbyło się z amerykańskiej inicjatywy. Steve Witkoff, miliarder i zaufany człowiek Donalda Trumpa, zaprosił do swojej rezydencji przed...
Ukraińscy urzędnicy znają ogólne założenia propozycji, ale nie otrzymali pełnych szczegółów najnowszych planów USA — podkreśla tygodnik. Ani Kijów, ani Waszyngton nie ogłosiły, że Ukraina zaakceptowała te warunki.
Jeden z ukraińskich urzędników powiedział „The Economist”, że Kijów obawia się, iż przedstawiciele USA mogliby zawierać korzystne umowy z Moskwą jeszcze przed zakończeniem wojny. Rosja zyskałaby wówczas korzyści gospodarcze i dyplomatyczne, mimo że walki nadal by trwały.
Doniesienia o propozycji pojawiły się po rozmowach w Oslo, które odbyły się 20 października z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wysłannika USA Steve'a Witkoffa i europejskich przywódców. Dyskusje dotyczyły bezpieczeństwa Ukrainy, kwestii terytorialnych, sankcji oraz powojennych perspektyw gospodarczych.
Amerykańscy urzędnicy mieli prowadzić rozmowy w dwóch obszarach. Pierwszy obejmował suwerenność Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa, integrację europejską i odbudowę kraju. Drugi dotyczył przyszłych relacji z Rosją i szerszych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa.
21 października Witkoff spotkał się w Petersburgu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Po tym spotkaniu Zełenski poinformował, że Waszyngton przekazał Kijowowi, iż Moskwa jest gotowa do wznowienia trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Według ukraińskiego przywódcy zespoły mogłyby spotkać się na początku listopada, choć konkretnego terminu jeszcze nie ustalono.
Czytaj więcej
Za plecami Unii Europejskiej i Ukrainy ludzie Kremla i Białego Domu rozmawiają o wspólnym biznesie gazowym. Chodzi o nieczynny gazociąg Nord Stream...
Kreml zasugerował z kolei, że Putin jest zasadniczo gotowy do wznowienia rozmów około połowy listopada.
Kijów zabiega o gwarancje bezpieczeństwa, które można byłoby skutecznie wyegzekwować. Zełenski poinformował, że Ukraina negocjuje z USA rozwiązanie wzorowane na art. 5 traktatu NATO, które miałoby zostać zatwierdzone przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Ukraiński prezydent przedstawia członkostwo w NATO, dwustronne gwarancje ze strony USA oraz działania europejskiej Koalicji Chętnych jako uzupełniające się elementy systemu bezpieczeństwa kraju. Jak dotąd nie ogłoszono zawarcia ostatecznego porozumienia w tej sprawie.
Propozycja nie oznacza automatycznego przyjęcia Ukrainy do UE. Wymagałoby to negocjacji, zgody Parlamentu Europejskiego, jednomyślnej decyzji Rady UE i ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez wszystkie państwa członkowskie. Wcześniejszy plan USA zakładał akcesję już w styczniu 2027 roku, ale był to jedynie proponowany termin.
Także wznowienie dostaw rosyjskiego gazu wymagałoby decyzji europejskich. UE przyjęła przepisy przewidujące zakończenie importu rosyjskiego LNG od początku 2027 roku, a gazu rurociągowego — od jesieni tego samego roku. Niemcy sprzeciwiają się ponownemu uruchomieniu Nord Stream, objętego również sankcjami USA i UE. Waszyngton nie może więc samodzielnie zagwarantować ani członkostwa Ukrainy we Wspólnocie, ani powrotu rosyjskiego gazu na unijny rynek.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas