Rzeczpospolita

Plus Minus
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Jacek Cieślak: Czy noblistka Olga Tokarczuk chce być awokado?

Nieudzielony przez noblistkę „Plusowi Minusowi” wywiad, o jaki zabiegał Adam Pantak, wzbudził wiele emocji, ocen i pytań. Warto je dokładnie przeanalizować.

Publikacja: 23.10.2026 18:56

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Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk

Foto: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

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Jacek Cieślak

„Króla zawsze zabijają dworzanie, a nie wrogowie. Król jest przekarmiony, przećpany, zbyt rozpieszczany i wszyscy na siłę przywiązują go do tronu. W takiej sytuacji większość osób się nie budzi”.

Tych słów nie przeczytamy w nowej powieści Olgi Tokarczuk „Świata jest zbyt dużo”. Nie wypowiedziała ich też w stosunku do swojej sytuacji medialnej. Ich autorem jest John Lennon. Sądzę jednak, że powinna mieć je w ciągle ożywianej pamięci każda osoba, która mierzy się z takim problemem jak sława lub brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi spoza swojego ścisłego kręgu, a takie zarzuty wobec noblistki jednak się pojawiają i to coraz częściej.

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