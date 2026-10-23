„Króla zawsze zabijają dworzanie, a nie wrogowie. Król jest przekarmiony, przećpany, zbyt rozpieszczany i wszyscy na siłę przywiązują go do tronu. W takiej sytuacji większość osób się nie budzi”.

Tych słów nie przeczytamy w nowej powieści Olgi Tokarczuk „Świata jest zbyt dużo”. Nie wypowiedziała ich też w stosunku do swojej sytuacji medialnej. Ich autorem jest John Lennon. Sądzę jednak, że powinna mieć je w ciągle ożywianej pamięci każda osoba, która mierzy się z takim problemem jak sława lub brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi spoza swojego ścisłego kręgu, a takie zarzuty wobec noblistki jednak się pojawiają i to coraz częściej.