Wielu czytelników przypomina sobie zapewne powieść Stanisława Lema „Solaris”. Wobec niemożności określenia, czym jest myślący ocean z galarety, pojawiają się tam supozycje, że to może Bóg, ale ułomny. Do tej samej parafii można zaliczyć powieść „Bóg Zero Jeden” Michała Kłodawskiego, jedno z wybitniejszych dokonań rodzimej SF ostatnich lat. Tu myślący byt o pokaźnej mocy sprawczej daje o sobie znać ludziom, wysyłając im komunikat o treści „To ja jestem waszym Bogiem”. Skutkuje to ekspedycją na statku Horyzont, aby na miejscu, czyli w układzie Chimery, rozeznała się w sytuacji.

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Bóg z królestwem w wewnątrz czerwonego karła

Lem zalecał rozpoznawanie zaawansowanych cywilizacji kosmicznych po tzw. astrocudach, czyli zjawiskach dostrzegalnych na niebie, lecz wykluczonych przez naukę. Nie inaczej jest z bogami; ten z powieści Kłodawskiego jest bodaj niematerialny, a jego królestwo rozciąga się wewnątrz czerwonego karła, którego stwarza ad hoc z materii wewnątrzukładowej. Jest to właśnie astrocud, gdyż czerwone karły nie powstają w ten sposób. Bóg Zero Jeden (są i inni bogowie ponumerowani przez ekspedycję, ale w końcu ostaje się tylko ten główny) zna ludzki język, gdyż odbierając od stuleci echa radiowe z Ziemi, zdążył go rozkodować. Wydaje się więc, że podstawowe warunki kontaktu są spełnione i pozostaje tylko zbierać owoce z wymiany różnych wiadomości.

Niestety, nie jest to aż tak proste. Bóg Zero Jeden nie wykazuje skłonności do objawienia się, zamiast tego korzysta z figur ludzkich, jakie ma w zapasie. Horyzont nie jest pierwszym statkiem z Ziemi w układzie Chimery, wcześniej trafił tu zaginiony Daimonion. Jego załoga została uwięziona w niebie sprokurowanym przez Boga Zero Jeden, a należała do niej także była żona głównego bohatera Asha. Nadto niektórzy astronauci z Horyzontu okazują się wierzący i pragną odejść pod skrzydła Boga, kimkolwiek by był. Ash wyprawia się do czerwonego karła, ląduje na otaczającej go powłoce energetycznej, a nawet udaje mu się porozmawiać z mieszkańcem tego locum. Ów dialog należy do najbardziej niesamowitych fragmentów powieści: Bóg Zero Jeden posługuje się lapidarnymi zdaniami bez grama sensu, za to obficie szpikowanymi neologizmami. Ma się wrażenie, że to jakieś spotworniałe haiku, jedynie co trzecie zdanie można uznać za odpowiedzi na zadawane pytania. Obcość tych komunikatów została oddana bardzo dobrze.

W powieści Kłodawskiego zabrakło dorobku teologii ziemskiej

Czytałem „Boga Zero Jeden” z podziwem dla roboty Kłodawskiego, gdyż realia dziwnego pod względem astronomicznym układu (dwie duże gwiazdy, brak planet, pasy asteroidów i obłoki z niezagospodarowanej materii) potrafił opisać bez zarzutu. Dobrze wyposażył statek Horyzont pod względem technicznym, a sylwetki załogantów nakreślił interesująco. Dyskusje naukowe między nimi i wymieniane przy okazji złośliwości to prawdziwe perełki; astronauci o wiedzy profesorskiej nie potrafią wyzbyć się ludzkich słabości. Powieść Kłodawskiego niestety zbyt silnie inspiruje się Lemowym „Solaris” i tym samym pozostaje w jego cieniu. Odpowiednikiem galaretowatego oceanu jest oczywiście tytułowy Bóg. W obydwu książkach żona bohatera wraca do niego po śmierci, ocean Lema i Bóg Kłodawskiego budują monstrualne modele ludzi i ich urządzeń, tu i tu pojawiają się „goście”, u Kłodawskiego jest nawet odpowiednik biblioteki solaryjskiej. To czyni z fragmentów „Boga Zero Jeden” mutację powieści Lema, a oba fenomeny – ocean i Bóg – zdają się nową kategorią bytów kosmicznych, które ewoluowały na tyle długo, że ich działania nabrały cech astrocudów.

Za największy niedostatek u Kłodawskiego uważam pominięcie dorobku teologii ziemskiej. A gdyby tak skonfrontować Boga Zero Jeden z ludzkimi wyobrażeniami na temat Boga, a także posądzić władcę Chimery o uzurpację? Bogiem na pewno nie jest, brak mu cech prawdziwie boskich, sama kreacja to nie wszystko. Gdy zapewnia, że więzi miliardy istot ludzkich (lub ich kopii) i to czyni je szczęśliwymi, nie wierzymy mu ani na jotę. Jego marionetki pozbawione są wolnej woli, a to już sygnał alarmowy. Eden – tak nazywa się pensjonat Boga Zero Jeden wewnątrz czerwonego karła – dosyć mało przypomina raj, za to silnie kojarzy się z piekłem albo z naszymi o nim wyobrażeniami.