Tomasz Stawiszyński
Najbardziej oczywista odpowiedź jest taka, że ogromna kondensacja treści, które otrzymujemy za pośrednictwem mediów, wpływa na naszą ocenę rzeczywistości. Jeśli obserwujemy jakieś wydarzenie w zapętleniu, oglądamy je kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy razy w bardzo krótkim czasie, to siłą rzeczy zmienia się nasza percepcja i ocena własnego bezpieczeństwa.
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