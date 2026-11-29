Po każdym szczególnie drastycznym wydarzeniu słyszymy, że świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Tymczasem historycznie rzecz biorąc, żyjemy w jednych z najbezpieczniejszych czasów. Dlaczego tak trudno nam w to uwierzyć?

Najbardziej oczywista odpowiedź jest taka, że ogromna kondensacja treści, które otrzymujemy za pośrednictwem mediów, wpływa na naszą ocenę rzeczywistości. Jeśli obserwujemy jakieś wydarzenie w zapętleniu, oglądamy je kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy razy w bardzo krótkim czasie, to siłą rzeczy zmienia się nasza percepcja i ocena własnego bezpieczeństwa.