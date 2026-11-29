Czy zmieniło się w ostatnich tygodniach postrzeganie koalicji rządzącej i opozycji? Niektóre sondaże pokazują delikatną poprawę ocen rządzących.

Zasadniczy podział wśród polskich wyborców jest niezmienny od lat – mniej więcej połowa z nich sympatyzuje z szeroko rozumianą prawicą, wolę używać określenia z „partiami o charakterze nacjonalistycznym”, to są obydwie Konfederacje, PiS i Rozwój Plus, a mniej więcej połowa sympatyzuje z ugrupowaniami, które lubię nazywać prodemokratycznymi, czyli formacjami tworzącymi koalicję rządzącą i z Partią Razem. Gdybyśmy zerknęli do średnich wyników preferencji wyborczych z ostatnich 30 dni, to ok. 46 proc. badanych chce głosować na PiS, Konfederację, Koronę lub Rozwój Plus i mniej więcej 46 proc. na partie tworzące dzisiaj rząd lub Partię Razem.