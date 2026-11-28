Spośród około 50. obiektów znajdujących się na wystawie, sześć to talerze Picassa własnoręcznie przez niego ryte i malowane, które twórca przywiózł do Wrocławia w 1948 r., gdy przybył na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (obecnie talerze są w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, które posiada ich 20 – red.). Był to czas, gdy w Polsce zadekretowany został socrealizm ograniczający swobodny rozwój sztuki. I choć ceramika nie była na pierwszym froncie dyktowanych zmian, to jednak została zdominowana przez akceptowaną sztukę ludową, figuratywne dekoracje.

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Pikasiaki, polscy artyści, którzy odcisnęli piętno na seryjnie produkowanej ceramice

Dopiero po październikowej odwilży 1956 r. nastąpiła znacząca zmiana w twórczości ceramików. Zaproponowali nowe, oryginalne kształty, asymetryczne formy zdobione mocnymi, często kontrastowymi kolorami. Charakterystyczne abstrakcyjne czy też stylizowane motywy dekorujące obiekty kojarzyły się z twórczością hiszpańskiego artysty, stąd też ich popularna nazwa „pikasy” bądź „pikasiaki”. A jednak polscy artyści stworzyli własny styl – nie tylko w unikatowych obiektach, ale także odciskając piętno na seryjnie produkowanej ceramice, o czym można się przekonać oglądając wystawę. Wszystkie produkujące ją polskie fabryki zaczęły od drugiej połowy lat 50. wprowadzać nowoczesne wzornictwo. Inicjatorem zmian był Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, w którym działał Zakład Szkła i Ceramiki. Zatrudnieni w nim projektanci tworzyli zarówno nowe formy naczyń użytkowych, jak i popularne figurki. W tych ośrodkach projektowano także dekoracje bazujące na kilku podstawowych, intensywnych, zestawianych ze sobą kolorach takich jak czerń, biel, czerwień, żółcień. Te stylistyczne tendencje była obecne do połowy lat 60.

Co można podziwiać na wystawie „Picasso i pikasiaki. Nowoczesna ceramika”?

Na wystawie szczególnie miejsce zajmuje abstrakcja, która zdominowała w tamtym czasie wyobraźnię ceramików. Zobaczyć można seryjnie produkowane wówczas obiekty, tak dekoracyjne, jak i użytkowe z fabryk w Wałbrzychu, Chodzieży, Ćmielowie, Pruszkowie, Włocławku, Tułowic. Wyjątkowym tego rodzaju artefaktem jest wysoki wazon, posiadający uchwyty tworzące ażury, który został zaprojektowany przez Jarosława Sowińskiego dla fabryki we Włocławku. Powstała rzeźbiarska forma przywodząca na myśl obiekty tworzone przez słynnego Henry’ego Moore’a.

Pokazywane są także unikatowe obiekty kilkunastu artystów reprezentujących różne środowiska artystyczne m.in. Krakowa, Gdańska, Warszawy, Wrocławia. Zobaczyć można m.in. dwie patery Heleny Hussarskiej, pracę abstrakcyjną oraz płyty Bolesława Książka, dużą fajansową paterę Rufina Kominka, talerz Joanny Fajkosz. Z kolei wazon „Rock and roll” Danuty Duszniak zwraca uwagę brakiem klasycznej obrotowej formy. Najwcześniejszym obiektem na wystawie jest talerz Picassa z 1947 r., przedstawiający zielono-brązową twarz. Z innym talerzem tego artysty, obrazującym walkę centaurów (jest także zdjęcie Picassa demonstrującego swoją pracę) zestawiona została niewielka paterka krakowskiego artysty Leszka Dutki, nie tylko ceramika, ale także malarza i rzeźbiarza. Tworzył rzeźby unikatowe, ale także regularnie dekoracyjną ceramikę użytkową: wazony, miseczki, patery. – Przyrównywał swoją pracę do pracy w piekarni – wyjaśnia Bożena Kostuch, kuratorka wystawy. – Chociaż wykonywał obiekty na seryjną skalę, to wszystkie ręcznie zdobił i nigdy nie powstały dwa identyczne.

Prezentowane obiekty pochodzą w znaczącej części z kolekcji prywatnych, ale są też ceramiki ze zbiorów MN w Krakowie i we Wrocławiu. Choć to niewielka, to bardzo ciekawa ekspozycja uświadamiająca unikatowość i oryginalność polskich twórców zajmujących się tą dziedziną.