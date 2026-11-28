Więzień zakładu karnego HMP Manchester zdołał uciec podczas pobytu w szpitalu, choć był skuty kajdankami i połączony łańcuchem z funkcjonariuszem. Jak ustalił „The Guardian”, 36-latek miał wykorzystać płynne mydło, by uwolnić rękę. Po 13 godzinach został ponownie zatrzymany. Sprawę bada brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

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Ucieczka więźnia ze szpitala. Był skuty kajdankami

Do zdarzenia doszło wieczorem 20 listopada. Dwóch funkcjonariuszy służby więziennej eskortowało 36-letniego osadzonego z HMP Manchester do miejscowego szpitala. Mężczyzna odbywał karę w zakładzie przeznaczonym między innymi dla więźniów kategorii B.

Według ustaleń „The Guardian” osadzony zdołał uwolnić się podczas korzystania z toalety. Miał pokryć płynnym mydłem metalową obręcz kajdanek, a następnie wysunąć z niej dłoń. Wykorzystał moment, w którym zapewniono mu prywatność.

Więzień był wówczas zabezpieczony pojedynczymi kajdankami i łańcuchem łączącym go z funkcjonariuszem. Takie rozwiązanie dopuszczają brytyjskie przepisy dotyczące eskortowania osadzonych, gdy konieczne jest zapewnienie im większej swobody ruchów, na przykład podczas korzystania z toalety lub prysznica.

Standardowo więźniowie kategorii B powinni mieć założone tak zwane podwójne kajdanki. Oznacza to unieruchomienie obu nadgarstków blisko siebie i dodatkowe połączenie zabezpieczenia z funkcjonariuszem. W określonych sytuacjach, po przeprowadzeniu oceny ryzyka, można jednak zastosować pojedynczą obręcz oraz łańcuch. Ten ostatni może mieć ponad metr długości, dzięki czemu strażnik pozostaje połączony z osadzonym, zapewniając mu jednocześnie prywatność.

13 godzin poszukiwań. Policja zatrzymała zbiega

Policję powiadomiono o ucieczce około godz. 20.30 w piątek 20 listopada. Funkcjonariusze prowadzili poszukiwania przez całą noc, wykorzystując również specjalistyczne zasoby.

Jak przekazał rzecznik policji Greater Manchester, 36-latek został odnaleziony około godz. 9.30 następnego dnia. Zatrzymanie nastąpiło po krótkim pościgu pieszym. Mężczyzna został następnie aresztowany pod zarzutem ucieczki z miejsca pozbawienia wolności i przewieziony z powrotem do aresztu.

„The Guardian” podaje, że brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło formalne postępowanie wyjaśniające. Śledczy mają ustalić przede wszystkim, czy podczas eskorty przestrzegano wszystkich procedur bezpieczeństwa i czy kajdanki zostały prawidłowo założone.

Rzecznik Służby Więziennej potwierdził, że mężczyzna ponownie znajduje się w areszcie. Zapowiedział również dochodzenie w sprawie zdarzenia. Jak zaznaczył, więźniowie, którzy bezprawnie przebywają na wolności, muszą liczyć się z dodatkową karą pozbawienia wolności.

Związkowcy chcą większej liczby funkcjonariuszy podczas eskort

Sprawa wywołała reakcję przedstawicieli brytyjskich funkcjonariuszy więziennych. Mark Fairhurst, krajowy przewodniczący związku zawodowego POA, zaapelował o zwiększenie liczby strażników eskortujących więźniów kategorii A i B podczas wizyt w szpitalach.

– Ten incydent pokazuje zagrożenia, na jakie narażeni są funkcjonariusze podczas eskortowania więźniów do szpitali i z powrotem. Przy każdej wizycie szpitalnej powinno im towarzyszyć co najmniej trzech funkcjonariuszy, zamiast dwóch, jak przewidują obecne zasady – powiedział Fairhurst, cytowany przez „The Guardian”.

Według danych przytoczonych przez gazetę liczba ucieczek z więzień w Anglii i Walii zwiększa się od kilku lat. W roku 2025–2026 odnotowano 14 takich przypadków. Rok wcześniej było ich 12, a w roku 2023–2024 – dziewięć.

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HMP Manchester pod lupą inspektorów

Do zdarzenia doszło w więzieniu HMP Manchester, znanym wcześniej jako Strangeways. Placówka, w której przebywają osadzeni kategorii A i B, od dawna zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi warunków odbywania kary i bezpieczeństwa.

Jak przypomina „The Guardian”, raport sporządzony na początku tego roku przez inspektorat więziennictwa wykazał między innymi dostarczanie narkotyków na teren zakładu za pomocą dronów, obecność szczurów oraz przypadki przemocy wobec więźniów i pracowników.

Charlie Taylor, główny inspektor więziennictwa, ocenił w dokumencie, że sytuacja w placówce jest niepewna. Już w 2024 roku uruchomił procedurę pilnego powiadomienia, która zobowiązuje ministrów do interwencji w sprawie zarządzania zakładem.

Ucieczki z więzień o zaostrzonym rygorze pozostają stosunkowo rzadkie. „The Guardian” przypomina jednak kilka głośnych przypadków. We wrześniu 2023 roku Daniel Khalife uciekł z HMP Wandsworth, ukrywając się pod samochodem dostawczym przewożącym żywność. Przebywał wówczas w areszcie w związku z zarzutami szpiegostwa. Z kolei w ubiegłym roku Jay Bennett, odbywający dziewięcioletnią karę w HMP Sudbury, zbiegł z zakładu karnego, a następnie próbował uciec przed uzbrojoną policją, taranując funkcjonariuszy samochodem.