Z tego artykułu dowiesz się: Jakie fakty stoją za desperackim czynem 22-latka i dlaczego teza o manifeście politycznym jest obecnie nieuprawniona.

W jakim kierunku prokuratura prowadzi śledztwo i co oznacza jego standardowa kwalifikacja prawna.

Co wstępne ustalenia mówią o życiu osobistym oraz problemach młodego studenta z Ukrainy.

Dlaczego zdaniem eksperta ten dramatyczny akt jest zjawiskiem wyjątkowym w suicydologii.

– W plecaku tego młodego człowieka nie było nic, co wskazywałoby na motyw polityczny jego desperackiego kroku. Na dziś nie ma dowodów, że na planszy wypisał „postulaty” o równym traktowaniu Ukraińców i Polaków – twierdzą źródła „Rz”, znające wstępne ustalenia sprawy.

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Choć to dopiero początek dociekań o przyczynach dramatu, wyłania się z nich obraz 22-letniego studenta informatyki, pasjonata gier komputerowych, które mogły być jednym z powodów jego problemów na uczelniach.

Młody mężczyzna, obywatel Ukrainy, oblał się cały łatwopalną cieczą i podpalił w Warszawie, w środę 25 listopada przed budynkiem Ministerstwa Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Na ratunek ruszyli mu przechodnie, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, pomocy udzielił mu znajdujący się w pobliżu ratownik karetki pogotowia. Ogień ugaszono, jednak 22-latek doznał poważnych poparzeń i cały czas przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Jego stan „jest krytyczny” – podała ambasada Ukrainy w Polsce.

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie namowy lub pomocy w popełnieniu samobójstwa 22-latka.

– Postępowanie jest prowadzone z artykułu 151 kodeksu karnego. To standardowa kwalifikacja prawna przy ujawnieniu zdarzenia, w którym ktoś targnął się na własne życie przez samopodpalenie – mówi „Rz” prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pasjonat gier komputerowych, grał w nocy, odsypiał w dzień

Kim jest mężczyzna?

To informatyk, posiada polski numer PESEL. - Kiedy jeszcze był przytomny, w drodze do szpitala powiedział, że w Polsce mieszka od czterech lat, a jego rodzina pozostała na Ukrainie – wskazuje nasze źródło.

Jakie są wstępne ustalenia? Przy 22-latku znaleziono nadpaloną legitymację studencką Politechniki Wrocławskiej. Była to jego pierwsza uczelnia, z której miał zostać skreślony ze względu na powtarzającą się absencję. Ostatnio mieszkał w akademiku w Częstochowie należącym do Politechniki Częstochowskiej i tam formalnie studiował. Ale również w tym miejscu miał popaść w podobne problemy i groziło mu (lub już to się stało) wydalenie.

Z relacji studentów częstochowskiego akademika przepytanych przez policjantów wynika, że mężczyzna był zamknięty, nie utrzymywał bliższych kontaktów z innymi, żył swoim życiem.

22-latek ma być fanem gier komputerowych. – Całymi nocami grał, w dzień odsypiał, i przez to miał problem z chodzeniem na wykłady i zajęcia – wskazała śledczym jedna z osób, która przez półtora roku dzieliła z nim pokój w domu studenckim.

Politechnika Częstochowska nie odpowiedziała na nasze pytania, powołując się na ochronę prywatności. „Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz konieczność poszanowania prywatności osób fizycznych, Politechnika Częstochowska nie udziela informacji” – odpisała nam dr inż. Katarzyna Brendzel, rzeczniczka prasowa Politechniki Częstochowskiej. I zaznaczyła, że uczelnia „współpracuje ze służbami – w tym z Policją i Prokuraturą – przekazując im niezbędne informacje na ich formalny wniosek w oparciu o obowiązujące przepisy prawa”.

W przestrzeni publicznej pojawiły informacje, że mężczyzna miał ze sobą tablicę z „postulatami” równego traktowania Polaków i Ukraińców. To, według naszych źródeł, twierdzenia na dziś nieuprawnione. Tablica jest w dużej części spalona, a z pozostałych wyrazów – według naszych rozmówców – nie sposób wywnioskować intencji autora. – Zabezpieczany jest okoliczny monitoring, być może z nagrań uda się odtworzyć treść – słyszymy.

– Wszystko wymaga zbadania, za wcześnie jest na stawianie jakichkolwiek przesądzających tez – mówi nam prok. Piotr Skiba.

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Taki sposób popełniania samobójstw zdarza się niezwykle rzadko

Chociaż na razie nic na to nie wskazuje, śledczy zbadają, czy ktoś mógł namawiać 22-latka do samobójczego kroku (np. za pośrednictwem internetu) lub w jakiś sposób mu w tym pomagać.

Paragraf brzmi: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie”. Grozi za to do 5 lat więzienia. I nawet jeśli mało prawdopodobne, by 22-latka ktoś do takiego desperackiego czynu nakłaniał, czy mu pomagał, taką ewentualność prokuratura musi zbadać.

Takie samobójstwa są bardzo rzadkim zjawiskiem w suicydologii, tym bardziej sprawa zasługuje na to, żeby zbadać etiologię tego aktu samospalenia prof. Brunon Hołyst, kryminolog i suicydolog

Co mogło skłonić 22-latka do tak desperackiego kroku? Pytamy prof. Brunona Hołysta, kryminologa i suicydologa: – Być może czuł się sfrustrowany przeszkodami, życie dla niego nie miało sensu, i postanowił je zakończyć. To wyjątkowa tragedia, kiedy człowiek sam się podpala w miejscu publicznym i chce pozbawić się w ten sposób życia. Takie samobójstwa są bardzo rzadkim zjawiskiem w suicydologii, tym bardziej sprawa zasługuje na to, żeby zbadać etiologię tego aktu samospalenia – mówi nam prof. Brunon Hołyst.